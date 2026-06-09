Qué pasa con el papa y la derecha, en 2 minutos

Que el papa de la Iglesia Católica esté en contra del aborto y de la eutanasia no es ninguna sorpresa. Es el papa. Lo que sí debería sorprendernos, y mucho, es que en 2026 el líder de los católicos se haya convertido en un referente progresista simplemente por decir lo que el cristianismo lleva repitiendo dos mil años: amar al prójimo, acoger al inmigrante, dar de comer al hambriento. Solo que ahora eso se ha convertido en noticia porque la derecha lleva años diciendo: sálvese quien pueda, expulsa al inmigrante y el pobre es pobre porque quiere. ¿Os parece eso cristiano?