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Qué pasa con el papa y la derecha, en 2 minutos
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Qué pasa con el papa y la derecha, en 2 minutos

Que el papa de la Iglesia Católica esté en contra del aborto y de la eutanasia no es ninguna sorpresa. Es el papa. Lo que sí debería sorprendernos, y mucho, es que en 2026 el líder de los católicos se haya convertido en un referente progresista simplemente por decir lo que el cristianismo lleva repitiendo dos mil años: amar al prójimo, acoger al inmigrante, dar de comer al hambriento. Solo que ahora eso se ha convertido en noticia porque la derecha lleva años diciendo: sálvese quien pueda, expulsa al inmigrante y el pobre es pobre porque quiere. ¿Os parece eso cristiano?

Alán Barroso
Alán Barroso
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