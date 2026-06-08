Vídeo en directo: EL papa León XIV en el Congreso de los Diputados | Programa especial
El tercer día de León XIV en Madrid va a ser muy intenso y es uno de los que más expectación ha despertado. Es la primera vez que un pontífice visita y pronuncia un discurso en el Congreso de los Diputados. En una sesión conjunta de Congreso y Senado, León XIV visitará la cámara alta y lanzará un mensaje, seguramente, con gran contenido político. Expertos y periodistas de EL PAÍS analizarán esta visita histórica del jefe de la Iglesia Católica a la sede de la soberanía nacional española.