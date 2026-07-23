María León describe así a Ester Expósito y responde con contundencia a los que criticaron 'La Casita' de Bad Bunny
La actriz sevillana visitó ese escenario junto a Expósito en uno de los conciertos del puertorriqueño en España.
La actriz andaluza María León ha hablado durante una entrevista para el diario El Mundo publicada este jueves sobre su presencia en 'La Casita' de Bad Bunny, ya que este escenario secundario en los conciertos del puertorriqueño se convirtió en uno de los principales temas de debate durante sus espectáculos en Madrid y Barcelona.
Preguntada por si cree que la gente tiene envidia de quienes estuvisteis en 'La Casita', León, que se encuentra en plena promoción de su nuevo trabajo, 9 lunas, ha sido muy clara: "La gente tiene un aburrimiento, tío... Además nadie sabe que es la segunda vez que iba. La primera vez fue en Puerto Rico".
"La gente es muy cateta. Está aburrida. La envidia es un sentimiento tan pobre. Cuando veo a alguien disfrutar me alegro. Me lo pasé, gordi, muy bien. Me coge el vecino y me dice 'te vi en La Casita'. Me lo pasé tan bien que esa noche dormí como una reina", ha rematado, asegurando que entiende que la gente quiera estar en ese espacio.
Además, también ha reconocido que no le molestó que no se hablara de ella: "¿Por qué van a tener que hablar de mí? Estaba allí oliéndole el culo a todo el mundo. Ester Expósito está en un momento concreto, tiene una pareja concreta, mi niña es valiente y honesta para hacer lo que le dé la gana".
"Estábamos nerviosas. Íbamos al concierto con ganas, nervios e ilusión. Es una chica divina que se lo pasa bien y lo está compartiendo con todo el mundo. Fue tan bonito, como de adolescentes, maquillándonos juntas y todo, fue un día increíble", ha asegurado la actriz.
León, finalmente, ha acabado confesando que después de 'La Casita' hubo una fiesta en el Florida y que ella no fue porque bailó tanto que "no iba a dar más en ningún sitio como ya lo había hecho".
"Estas chavalitas tienen otra edad. Se fueron para el Florida. Hubo una reunión muy bonita y celebraron fuerte", ha concluido.