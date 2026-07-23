Zapatero reitera que no participó en el rescate de Plus Ultra y dice que las joyas fueron un "regalo de cortesía personal"

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha vuelto a negar este jueves que haya participado de forma directa o indirecta en el rescate de Plus Ultra, pese a que su amigo Julio Martínez lo expuso así ante el juez, primero en un escrito remitido a la Audiencia Nacional y después en su declaración del pasado martes.

En una entrevista en el programa Mañaneros 360 de RTVE, la primera tras su imputación por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, Zapatero ha dicho que no se ha corrompido y que siempre ha respetado la legalidad. "No participé en el rescate de Plus Ultra. No hablé con nadie", ha señalado. De hecho, también ha negado que conociera la decisión del Consejo de Ministros días antes, como sostiene Martínez. "No conozco a nadie del consejo de la SEPI de aquel entonces ni tuve nada que ver con la tramitación. Yo no supe que se iba a rescatar", ha dicho.

Sin embargo, ha evitado cualquier confrontación con su amigo por su declaración ante el juez. "Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mis afirmaciones sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra. Con Julio he tenido una amistad de hace años y hay que separar esto de lo que es un proceso judicial. No voy a renegar de que he tenido una amistad dilatada con él", ha dicho.

El expresidente del Gobierno también ha negado que haya ordenado crear una sociedad offshore para canalizar esos supuestos pagos que habría recibido tras la intermediación en el rescate o que fuera él quien liderara Análisis Relevante, la empresa clave en el caso. "La consultaría se constituyó antes de la pandemia, yo acepté ser consultor y me parece normal que yo percibiera retribuciones por mi labor", ha dicho. De igual modo, ha negado por completo que haya utilizado a sus hijas como testaferros y ha defendido que se comprobará ante la Justicia todos los trabajos que hicieron ellas y por los que recibieron importantes cantidades de dinero de empresas vinculadas a la trama.

Finalmente, sobre las joyas encontradas en una caja fuerte en su despacho y cuyo valor se estima en 1.300.000 euros, Zapatero ha dicho que dará a conocer su origen durante el procedimiento judicial. Sin embargo, ha señalado que son parte "de un regalo de cortesía personal" y que fueron entregadas "hace muchos años", sin especificar si fue durante su mandato como presidente del Gobierno o a posteriori.

En todo caso, ha negado que haya habido afán patrimonial o que tuviera intención de defraudar. "No tenían ni uso ni destino ni hemos pensado en el valor que tenían", ha explicado. Y sobre el código de conducta que obliga a rechazar regalos y que su mismo gobierno aprobó, Zapatero ha admitido ahora que tal vez, "hubiera tomado otra decisión" al aceptar estos regalos.

El PSOE mantiene su apoyo a Zapatero

Tras la entrevista, fuentes del PSOE han asegurado que mantienen su apoyo a Zapatero y defienden que haya optado por dar una entrevista "para ofrecer explicaciones públicas y reafirmar su inocencia".

Además, muestran su preocupación por "la filtración de varios años completos de agendas personales, con información que incluye datos privados y ajenos al objeto de la investigación". "Este tipo de filtraciones vulneran derechos fundamentales, alimentan juicios paralelos y nada tienen que ver con una investigación desarrollada con las garantías propias de un Estado de derecho", han señalado.