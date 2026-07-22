Tres días después sale a la luz este gesto de Carlos Cuerpo con la princesa Leonor: "A los derechuzos les habrá dado algo"

Han pasado tres días desde que España ganó el Mundial frente a Argentina y siguen saliendo vídeos en redes sociales con momentazos de aquella maravillosa noche en el Metlife Stadium de Nueva York.

En X se han viralizado ahora unas imágenes protagonizadas por la princesa Leonor, su hermana la infanta Sofía y el ministro de Economía y vicepresidente primero, Carlos Cuerpo.

Los tres compartieron sitio en el palco de autoridades secundario ya que, por ejemplo, tanto los reyes Felipe y Letizia como Pedro Sánchez estaban junto a Donald Trump en una sala acristalada para evitar posibles atentados contra el presidente de los Estados Unidos.

En el vídeo, grabado por una de las personas que se encontraban justo debajo del palco, que se ha viralizado se puede ver cómo, tras el gol de Ferran Torres en la segunda parte de la prórroga, el ministro se funde en un emotivo abrazo tanto con la princesa como la infanta, que no pueden contener la alegría.

Al final de la publicación, ya cuando terminó el encuentro, Sofía y Leonor pasaron el cristal y se fueron a comentar la jugada con Felipe y Letizia, que durante toda la final estuvieron pendientes de sus hijas.

Un momento que ha dado mucho que hablar y que ha dejado comentarios de todo tipo. "A los derechuzos les habrá dado algo", "Mucho más animado el palco de ellas que el de los reyes y Peter" y "Ellas son muy bonicas y él es un caballero" dice algunos.

Pero la final dejó muchos más momentos curiosos, la mayoría cuando apareció en escena Donald Trump. El presidente de Estados Unidos fue el encargado de entregar la copa y las medallas a los jugadores de España y muchos de ellos fliparon con su presencia.

De hecho, un gesto de Unai Simón ha sido noticia este miércoles en Canadá. El portero de la Selección está siendo uno de los protagonistas inesperados en las últimas horas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmara este lunes una orden ejecutiva para imponer un arancel del 50 % a la mayoría de los productos importados desde Canadá.

Simón subió a recibir el premio y primero saludó al máximo dirigente de la FIFA, Gianni Infantino, a continuación estrechó la mano con Trump y con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Entonces, llegó el turno del primer primer ministro de Canadá, Mark Carney, que fue el encargado de entregarle ese galardón. Con él, además del característico apretón de manos, también se fundió en un abrazo, igual que con Felipe VI.

Todo ello bajo la atenta mirada de Trump, cuya reacción al abrazo entre Simón y Carney no ha pasado desapercibida. Por todo esto, en Canadá bromean con que Trump ha puesto aranceles al país por celos.