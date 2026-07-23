Cuándo es el eclipse solar, dónde verlo o cómo comprar las gafas para contemplarlo: respuestas a las dudas más frecuentes sobre el evento del 12 de agosto

El eclipse solar del 12 de agosto está creando un gran interés

Un avalancha de turistas llegará a España el 12 de agosto. Y no (únicamente) para disfrutar del verano y la playa. En esta ocasión vienen por un evento muy especial: el eclipse de sol total, el primero que tendrá lugar en la península en 105 años.

Todo el mundo permanece expectante. Más allá de los cazadores de eclipses, que ya conocen toda la información al respecto, cualquier persona que quiera vivirlo se hace preguntas cómo dónde verlo o qué gafas utilizar.

No se podrá contemplar de la misma manera en todas las zonas de la península. En algunos puntos de Asturias, por ejemplo, se podrá observar durante casi dos minutos, mientras que en otras ciudades no será un eclipse total.

Atendiendo a los datos de búsquedas de Google es posible averiguar qué es lo que más interesa a los usuarios. Basta con un par de consultas para obtener una perspectiva general de los aspectos que más atención llaman.

Dónde ver el eclipse, qué gafas usar o la fecha: lo que más interesa a los usuarios

Es probable que en las últimas semanas hayas tenido dudas relacionadas con el eclipse. Y, por lo tanto, también es casi seguro que has intentado resolver estas cuestiones buscando en Google.

A través de los datos recopilados por Google Trends es fácil conocer cuáles son las dudas de los usuarios. Una de las más recurrentes tiene que ver con las gafas para contemplar el eclipse:

Búsquedas de "Dónde comprar gafas para ver el eclipse solar" google trends

Recuerda que debes comprarlas en ópticas y tiendas especializadas, pues te aseguran que es un producto homologado. Utilizar gafas no homologadas podría ser peligroso para tu visión.

Las consultas para saber dónde verlo también son importantes:

Búsquedas de "Dónde ver el eclipse solar" google trends

Galicia, Asturias, Aragón y Navarra son algunas de las comunidades dónde mejor podrás observar el eclipse del 12 de agosto.

También hay picos de búsqueda relacionados con la fecha del evento:

Búsquedas de "Qué día es el eclipse solar y a qué hora" google trends

Ya sabes que la fecha señalada en rojo en el calendario es la del 12 de agosto. Pero ¿a qué hora? Empezará alrededor de las 19.30 y llegará a su fase máxima a las 20.30, aunque depende de la zona en la que te encuentres variará algunos minutos.

Estas son las cuestiones más relevantes sobre el eclipse solar. Conforme la fecha se vaya aproximando es de esperar que las consultas en Google se incrementen.