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Cuándo es el eclipse solar, dónde verlo o cómo comprar las gafas para contemplarlo: respuestas a las dudas más frecuentes sobre el evento del 12 de agosto
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Cuándo es el eclipse solar, dónde verlo o cómo comprar las gafas para contemplarlo: respuestas a las dudas más frecuentes sobre el evento del 12 de agosto

El 12 de agosto tendrá lugar un evento astronómico muy esperado: el eclipse solar que podrá disfrutarse en su totalidad desde varios puntos de la península.

Enrique Fernández
Enrique Fernández
Un hombre viendo un eclipse con gafas
El eclipse solar del 12 de agosto está creando un gran interésAnadolu via Getty Images

Un avalancha de turistas llegará a España el 12 de agosto. Y no (únicamente) para disfrutar del verano y la playa. En esta ocasión vienen por un evento muy especial: el eclipse  de sol total, el primero que tendrá lugar en la península en 105 años. 

Todo el mundo permanece expectante. Más allá de los cazadores de eclipses, que ya conocen toda la información al respecto, cualquier persona que quiera vivirlo se hace preguntas cómo dónde verlo o qué gafas utilizar. 

No se podrá contemplar de la misma manera en todas las zonas de la península. En algunos puntos de Asturias, por ejemplo, se podrá observar durante casi dos minutos, mientras que en otras ciudades no será un eclipse total. 

Atendiendo a los datos de búsquedas de Google es posible averiguar qué es lo que más interesa a los usuarios. Basta con un par de consultas para obtener una perspectiva general de los aspectos que más atención llaman. 

Dónde ver el eclipse, qué gafas usar o la fecha: lo que más interesa a los usuarios

Es probable que en las últimas semanas hayas tenido dudas relacionadas con el eclipse. Y, por lo tanto, también es casi seguro que has intentado resolver estas cuestiones buscando en Google.

A través de los datos recopilados por Google Trends es fácil conocer cuáles son las dudas de los usuarios. Una de las más recurrentes tiene que ver con las gafas para contemplar el eclipse:

Donde comprar gafas para ver el eclipse solar, en Google
  Búsquedas de "Dónde comprar gafas para ver el eclipse solar"google trends

Recuerda que debes comprarlas en ópticas y tiendas especializadas, pues te aseguran que es un producto homologado. Utilizar gafas no homologadas podría ser peligroso para tu visión.

Las consultas para saber dónde verlo también son importantes:

Eclipse solar dónde verlo, según Google
  Búsquedas de "Dónde ver el eclipse solar"google trends

Galicia, Asturias, Aragón y Navarra son algunas de las comunidades dónde mejor podrás observar el eclipse del 12 de agosto.

También hay picos de búsqueda relacionados con la fecha del evento:

Qué día es el eclipse, según google
  Búsquedas de "Qué día es el eclipse solar y a qué hora"google trends

Ya sabes que la fecha señalada en rojo en el calendario es la del 12 de agosto. Pero ¿a qué hora? Empezará alrededor de las 19.30 y llegará a su fase máxima a las 20.30, aunque depende de la zona en la que te encuentres variará algunos minutos. 

Estas son las cuestiones más relevantes sobre el eclipse solar. Conforme la fecha se vaya aproximando es de esperar que las consultas en Google se incrementen. 

Enrique Fernández
Enrique Fernández
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Redactor SEO de El HuffPost. Estudió Periodismo y Comunicación Audiovisual en la Universidad Rey Juan Carlos e hizo sus prácticas en El Mundo. Trabajó durante 6 años en Business Insider, primero como redactor y después como gestor de la sección de Audiencias. Aterrizó en El HuffPost en marzo de 2026.

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