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Cortada la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares
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Cortada la circulación de alta velocidad entre Madrid y Barcelona por un incendio entre Mejorada del Campo y Alcalá de Henares

No se restaurará a menos que la situación mejore, según han adelantado desde la compañía

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
Estación de tren, Puerta de Atocha en Madrid.
Estación de tren, Puerta de Atocha en Madrid.Europa Press via Getty Images

La circulación de los trenes de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se encuentra suspendida entre las localidades madrileñas de Mejorada del Campo y Alcalá de Henares debido a un incendio próximo a la vía, en Alcalá de Henares, según ha notificado Adif. 

Por el momento, hasta que no mejore la situación, no se restaurará la circulación, según han adelantado desde la compañía, que ha defendido que el incendio es "ajeno a la explotación ferroviaria".

Renfe, por su parte, ha informado que la circulación de los trenes AVE entre Madrid y Barcelona, que también cuenta con paradas en Guadalajara, Calatayud (Zaragoza), Zaragoza, Lleida y Camp de Tarragona, se encuentra suspendida en ambos sentidos a la espera de que consigan extinguir las llamas"Estamos trabajando para resolver la incidencia lo antes posible", han señalado. 

-Noticia de última hora- 

Andrea Cadenas de Llano Sosa
Andrea Cadenas de Llano Sosa
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Redactora de fin de semana de El HuffPost. Licenciada en Periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos de Fuenlabrada (Madrid). Trabajó en el diario AS y en El HuffPost como redactora.

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