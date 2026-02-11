Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Vídeo en directo: Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre los recientes accidentes ferroviarios
Vídeo en directo: Pedro Sánchez comparece en el Congreso para informar sobre los recientes accidentes ferroviarios

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la situación de crisis que presenta el servicio ferroviario en España después de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y las profundas revisiones de la actual infraestructura que han obligado a suspender hasta diciembre algunos trenes y demorar el tiempo de trayecto en la línea Madrid - Barcelona. Después tendrá lugar en el hemiciclo la sesión de control al Gobierno. 

