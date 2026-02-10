Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Pocos han descrito la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl como lo ha hecho Fernando León de Aranoa: dice lo que pasará en el futuro
Pocos han descrito la actuación de Bad Bunny en la Super Bowl como lo ha hecho Fernando León de Aranoa: dice lo que pasará en el futuro

Un significativo halago.

Juan De Codina
Fernando León de Aranoa y Bad Bunny.
Fernando León de Aranoa y Bad Bunny.

El aclamado director madrileño Fernando León de Aranoa, que acumula ocho premios Goya, ha salido al paso para describir lo que ha sentido al ver la actuación de Bad Bunny durante el descanso de la Super Bowl, en el que se enfrentaban los New England Patriots y los Steattle Seahawks (13-29).

El show que dio el cantante puertorriqueño se ha visto no solo como historia de un evento tan querido por los amantes del fútbol americano, sino que para muchos ya es historia de la televisión. Así ha sido gracias a su mensaje reivindicativo, de amor y unión entre todos los países que conforman el continente americano, nombrándolos uno a uno.

En una de las pantallas rezaba el siguiente mensaje: "Lo único más fuerte que el odio es el amor". Esta actuación llega como mensaje reivindicativo debido a las redadas de la ICE de EEUU en Minnesota, que se saldó con dos manifestantes fallecidos y múltiples arrestos, entre ellos un niño menor de edad.

Puede sentar precedente

Hasta el propio León de Aranoa no ha podido evitar pronunciarse al respecto. En un tuit publicado en su perfil oficial de X (@LeonAranoa) ha halagado al cantante puertorriqueño y ha dejado muy claro lo que puede pasar en el futuro.

"La actuación de Bad Bunny en la Super Bowl se estudiará un día en las universidades como uno de los mejores discursos políticos de nuestro tiempo", ha descrito.

Eso sí, ha recalcado que se ha referido a "discurso del siglo XXI". El usuario Martín Caparrós le ha planteado una pregunta al director: "¿No te parece que retomó todos los lugares comunes norteamericanos sobre 'los latinos'? Cañeros, culos de mulata, mano en la verga, viejos en la plaza. A mí me sonó como reivindicar a España con toreros, sevillanas y procesiones. América Latina es otra cosa, creo".

El director respondió: "Sin duda, Martín, otra cosa mucho más compleja; sin embargo, en su simplicidad, su fuerza deriva, para mí, del momento y el lugar en el que se produce. Uno en el que se arresta y deporta por perfil racial y en el que solo el hecho de ser latinoamericano te pone bajo sospecha".

Reconocimientos a Bad Bunny

Multitud de personalidades famosas, algunos amigos de Benito, han felicitado y alabado lo que ha hecho:

  • Rosalía: la cantante catalana le mencionó en las redes sociales con un "felicidades leyenda".
  • Alfredo Duro, tertuliano de El Chiringuito de Jugones: "No tengo ninguna afinidad musical con Bad Bunny, absolutamente ninguna, pero Benito Antonio Martínez Ocasio se ha ganado mis respetos".
  • Penélope Cruz: "Haciendo historia de domingo a domingo".
