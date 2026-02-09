De Calpe al New York Times: los hermanos españoles que han unido a 7.000 pescadores para transformar la basura marina en muebles de diseño

Una empresa española logra el círculo virtuoso: recuperar zonas contaminadas, reciclar residuos y ofrecer con ello un producto de calidad y diseño.

Es difícil relacionar basura marina con muebles, pero la hay y directa, y gracias a unos pescadores españoles. El mundo necesita ideas disruptivas, y si de paso es un win-win, beneficiando al medio ambiente y al comercio, miel sobre hojuelas. Cuando se habla de contaminación marina, la imagen más habitual es la de botellas y bolsas de plástico flotando en la superficie, pero eso puede acabar convertido en muebles de diseño.

Pero el problema más grave suele estar fuera de la vista. En el fondo del mar, las llamadas "redes fantasma" —redes de pesca abandonadas o perdidas— siguen atrapando fauna y degradando ecosistemas durante décadas. Están hechas, en su mayoría, de nailon industrial muy resistente y pueden permanecer siglos sin descomponerse.

Desde Calpe, una empresa española ha decidido atacar ese problema desde otro ángulo: convertir esos residuos en valor económico. La iniciativa llamó la atención hasta el punto de acabar en medios como el New York Times, y hoy conecta a miles de pescadores del Mediterráneo en un mismo proyecto.

Redes fantasma: el plástico que no se ve, pero mata

Las cifras ayudan a entender la dimensión del problema. Según datos de la FAO y del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, alrededor del 10% de los residuos plásticos del océano procede de artes de pesca abandonadas. En el Mediterráneo, uno de los mares más sobreexplotados del planeta, el impacto es especialmente severo.

Retirar estar redes no es sencillo. No basta con recoger basura en superficie. En muchos casos, los restos están enredados en el lecho marino, a decenas de metros de profundidad, y su extracción requiere equipos de buceo profesional, grúas y varios días de trabajo continuo. En una sola operación realizada en 2024 se retiraron 4.900 kilos de redes, un peso similar al de un elefante africano.

De una idea local a una red de 7.000 pescadores

En 2019, los hermanos Amaia Rodríguez Solá y Julen Rodríguez fundaron Gravity Wave con una idea clara: limpiar el mar, sí, pero hacerlo de forma sostenible en el tiempo.

"No se trata solo de retirar basura, sino de crear valor a partir del impacto ambiental", explican desde la empresa. El modelo combina limpieza, reciclaje y diseño industrial. Las redes recuperadas se transforman en materias primas que acaban convertidas en muebles, paneles decorativos, asientos para estadios o componentes de diseño urbano.

El sistema ha crecido rápido. Hoy Gravity Wave trabaja con más de 7.000 pescadores en unos 150 puertos de España, Italia y Grecia. Uno de los primeros en sumarse fue el puerto de Motril, donde los propios pescadores comenzaron a entregar redes retiradas de sus faenas diarias.

Misiones submarinas y zonas protegidas

No todas las redes pueden recogerse desde los barcos. Para las más profundas, Gravity Wave colabora con equipos especializados. En septiembre de 2024 participó en la llamada Misión Salobreña, junto a Coral Soul.

El escenario no era cualquiera. Frente a la costa de Salobreña, a unos 30 metros de profundidad, una antigua piscifactoría abandonada había dejado el fondo marino cubierto de redes. La zona está catalogada como espacio especial de conservación por la Unión Europea, lo que obliga a extremar las precauciones.

Durante cinco días, 32 buzos profesionales y cuatro embarcaciones trabajaron de forma coordinada para retirar casi cinco toneladas de plástico. Operaciones así no solo tienen un coste económico elevado; también implican riesgos técnicos y una logística compleja.

Una empresa con ánimo de lucro… y trazabilidad ambiental

A diferencia de otras iniciativas, Gravity Wave es una empresa con fines de lucro que controla toda la cadena: recogida, reciclaje, diseño y venta. Parte de su atractivo para grandes compañías es la certificación del impacto ambiental, que realizan mediante tecnología blockchain para garantizar la trazabilidad de cada kilo de plástico recuperado.

El camino no ha estado libre de obstáculos. La normativa europea sobre el transporte de residuos obliga a reciclar el plástico en el país donde se recoge, lo que ha forzado a la empresa a tejer alianzas locales en Italia y Grecia. Además, muchos recicladores desconfiaban inicialmente de las redes de pesca, por el riesgo de dañar su maquinaria.

Aun así, el modelo ha demostrado que el plástico marino puede tener una segunda vida rentable. Y que la limpieza de los océanos no tiene por qué depender solo de subvenciones o campañas puntuales.