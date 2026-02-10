Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Elida, trabajadora del hogar peruana en España, gana hasta 2.000 euros al mes: "Trato de acomodarme los horarios"
Elida, trabajadora del hogar peruana en España, gana hasta 2.000 euros al mes: "Trato de acomodarme los horarios"

Tiene que planificar mucho su economía para poder llegar holgada a final de mes.

Carlos Ramos
Una mujer limpiando una casa, en una imagen de archivo.Carlos Gawronski

La inmigración latinoamericana en España representa el 48% del total y el 66% de la que procede de fuera de Europa. Son datos que se desprenden del estudio Inmigración y mercado de trabajo en España realizado por el Real Instituto ElCano, quien también pone de relieve que el 45% de los mismos ha obtenido ya la nacionalidad española. 

Elida es una de las personas que forman parte de este porcentaje. Tal y como recoge en la entrevista realizada en Tiktok por el usuario Kike Vasquez, @kikevasquez20, esta peruana que reside en España desde hace más de cuatro años trabaja en la limpieza de pisos y apartamentos, además de en servicios de cocina. 

Consigue unos ingresos mensuales de entre 1500 y 2000 euros, una cifra elevada que se debe a sus múltiples trabajos y el esfuerzo que dedica a flexibilizar horarios: "Trato de acodarme y, bueno, se puede ganar", manifiesta.

Planificando los ingresos 

Elida no trabaja a jornada completa en ninguno de los empleos, sino que diversifica el tiempo de tal manera que pueda obtener el mayor rendimiento económico de cada uno de ellos. A pesar de esos 2.000 euros que llega a cobrar, la planificación financiera es esencial. 

Sus gastos se van hasta los 800-900 euros entre el transporte público, el teléfono, los servicios básicos, la alimentación y el alquiler de su habitación por la que, en el momento de la entrevista, estaba pagando 350 euros. 

Emigrar a España

De acuerdo al artículo 48 del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, los ciudadanos de países no pertenecientes a la Unión Europea pueden permanecer en el espacio Schengen -en el que se encuentra España- durante un máximo de 90 días dentro de un período de 180 días. 

Quedarse más días de los estipulados es considerado una situación irregular administrativa que conduce al expediente de expulsión, la prohibición de entrada durante años, además de multas económicas que pueden ir hasta los 10.000 euros por infracciones graves. 

La clave para impedir esto es pasar de la estancia turística a conseguir la autorización de residencia temporal, regulada en el artículo 60 del Real Decreto 1155/2024, de 19 de noviembre, la cual permite permanecer en España más de 90 días y hasta cinco años. 

