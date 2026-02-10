Vito Quiles, el ultraderechista que va de periodista: quién está detrás, de dónde viene y su influencia en la derecha 

El telón estaba a punto de cerrarse en la campaña electoral de Aragón para dar paso a la jornada de reflexión y, después, a la apertura de los colegios electorales. Fue entonces, en los últimos suspiros, cuando el Partido Popular decidió invitar a clausurar el acto a uno de los agitadores ultraderechistas más conocidos en las redes sociales: Vito Quiles. Es por ello que, para aquellos afortunados que viven debajo de una piedra, desde El HuffPost hemos decidido contar quién es, de dónde viene, quién le financia y quién le acompaña en sus acosos y movilizaciones.

Inicios de bulos y desinformación

El nombre de Vito Quiles empezó a hacerse conocido a raíz de la pandemia, en 2020, donde las desinformaciones sobre el COVID-19 estaban a la orden del día. Los bulos también llegaron durante la DANA donde, por ejemplo y junto a Alvise Pérez, idearon la mentira de la ropa tirada en Alfalfar. También, en 2025, la Delegación del Gobierno en Navarra desmintió una información de Quiles que apuntaba a que la Policía Nacional había incautado 16 cuchillos y navajas en un autobús de manifestantes.

Así mismo, ha expuesto en sus redes sociales que no hace falta presentar el DNI para votar o que el accidente ferroviario de Adamuz pudo ser evitado, ignorando las explicaciones técnicas de los organismos oficiales.

Rufián, el primer hit

Además y de forma mainstream esa popularidad creció a raíz de los vídeos que empezó a publicar con el portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián. El agitador acostumbra a colocarse en las inmediaciones del Congreso para interceptar a los portavoces progresistas para realizar, como él y su entorno definen, "periodismo incómodo". No obstante, jamás le verán hacer esas prácticas con un portavoz popular o de Vox, por lo que sea.

La gran mayoría de los diputados y figuras públicas renuncian a contestar a sus preguntas, otros como Pablo Iglesias o Juan Carlos Monedero optaron por lanzarle el micrófono y Rufián decidió responderle con sarcasmo e ironía. "Yo lo que hago es intentar de trolear y sonreírle al fascismo, porque tampoco se me ocurre otra manera de hacerlo. En mi experiencia personal y vital, que he tratado con muchos fachas en mi vida desgraciadamente, es que lo que peor llevan es la ironía y el sarcasmo", argumentaba el diputado de ERC ante los micrófonos de La Sexta.

Sin embargo y con el paso de los meses, ese troleo se viralizó en redes sociales, hasta tal punto que muchos empezaron a encasillarles en el shippeo —para aquellos que lo desconozcan, se trata de cuando un grupo de fans quiere que surja una pareja en una serie o película—. Las parodias y vídeos interpretando el combo Rufián-Quiles empezaron a recorrer Tik Tok o Instagram y la popularidad del segundo se asentó con el paso de los meses.

De donde viene el personaje

Vito Zoppellari Quiles (Elche, 2000), que aunque se pase el día criticando la migración también es hijo de migrante —de padre italiano concretamente—, se graduó en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid y saltó a las redes sociales gracias Estado de Alarma (EDA TV), el canal fundado por Javier Negre, otro reconocido ultraderechista que recientemente ha amenazado a "todos aquellos que sean cómplices del sanchismo". "Voy a por ellos. Cualquiera que apoye a ese partido es mi enemigo. Y ahora tengo los recursos y todo el tiempo del mundo para ajustar cuentas pendientes. Yo ni olvido ni perdono", esgrimía en la red social X amablemente el fundador del medio.

A lo largo de los últimos años EDA TV, al igual que el propio Quiles, han estado financiados por el Partido Popular. Desde Alberto Núñez Feijóo, pasando por Isabel Díaz Ayuso, a otros líderes populares como Alfonso Fernández Mañueco. En total, más de 170 contratos contabilizados por un valor de hasta 680.000 euros, tal y como desveló el diario El Salto.

El ultraderechista Vito Quiles. Europa Press via Getty Images

Papá ardilla y su 'fiesta' por universidades: la acogida de Alvise Pérez

El abrazo económico no sólo ha venido a raíz de diferentes instituciones gobernadas por los populares. A lo largo del año pasado, Vito Quiles realizó una "gira" al puro estilo de Charlie Kirk —el estadounidense ultra que fue asesinado este verano—por diferentes campus universitarios del país. Muchos de ellos fueron convocados sin autorización, donde se produjeron gritos racistas y fascistas, y en los que también se reunieron grupos de estudiantes antifascistas para protestar contra su presencia.

Durante este recorrido, el diario El País desveló que el fundador del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), Alvise Pérez, habría pagado a Vito Quiles hasta 13.140 euros por esas acciones que se realizaban bajo el título de 'España combativa'. Un viaje que comenzó en la Universidad Autónoma de Barcelona y que prosiguió por Granada, Sevilla, Málaga, Valencia, Alicante, Madrid, Pamplona, Gran Canaria y Tenerife en lo que el ultraderechista ha calificado como "estercoleros ideológicos" de la izquierda y "focos de infección comunista". El pago tendría el concepto de "servicios profesionales externos, marketing y promoción".

Sin embargo, la relación entre Alvise y Quiles viene de lejos. Aunque el primero lo ha desmentido en alguna ocasión, el agitador habría sido su jefe de prensa y uno de los pilares fundamentales de su estrategia comunicativa. Además, también fue candidato de SALF en las últimas elecciones europeas, en la posición 57, donde el partido alcanzó los tres europarlamentarios.

Seguridad insegura

Para los asiduos en las diferentes manifestaciones con signo progresista es habitual encontrarse a Vito Quiles. Desde las diferentes protestas contra el genocidio en Palestina, el último 25N, día contra la violencia de género; vivienda o cualesquiera manifestación que, bajo el prisma de la extrema derecha, sea de izquierdas. En Málaga, Navarra o Tenerife, uno de los guardaespaldas que acompañaron al agitador ultra es un reconocido neonazi. Así lo demostraba Antonio Maestre en X denunciando que ha estado vinculado a una organización detenida por narcotráfico y donde posa en fotografías con una camiseta roja y una esvástica blanca.

No es la única relación con grupos ultraderechistas que abogan por la violencia de forma pública. En el canal de YouTube de Pugilato, aquel que ya agredió al cómico de Caravaca, contó que Quiles le habría animado para ir a agredir Héctor de Miguel, conocido como Quequé, y que incluso le acompañaría para grabarlo. A lo largo de los últimos meses, acumula denuncias, como la última de Sarah Santaolalla después de que la acosara hasta la puerta de su domicilio después de salir del trabajo.

El Congreso, su principal foco

Los primeros pinitos de Vito Quiles tuvieron lugar en el Congreso gracias a la acreditación que le permitió acceder a las ruedas de prensa y los pasillos de la Cámara Baja. El último escándalo ha sido este mismo martes, cuando intervenía la portavoz de Podemos, Ione Belarra. De nuevo, ha interrumpido la rueda de prensa para hacer uno de sus habituales chascarrillos comparando la regularización de migrantes con la pérdida de votos de la formación morada. Belarra se ha limitado a expresar que "la gente tiene derecho a saber cuánto cobras y para quién trabajas".

De hecho, Belarra ha solicitado este martes a la Presidencia del Congreso que retire la acreditación a Quiles para que no pueda acceder a las ruedas de prensa. "Se dedica a dificultar el derecho a la información", resalta el texto al que ha tenido acceso El HuffPost. "No se trata de un hecho aislado. La actitud de esta persona es reiterativa, de bloqueo de la actividad de los medios de comunicación e impedimento del correcto desarrollo de la actividad de la cámara", prosigue.

Sin embargo, las rencillas en el Congreso vienen de lejos. El primero que se vio increpado por estas interrupciones fue el portavoz socialista Patxi López que, después de aguantar unas cuantas, renunció a contestar al agitador. Portavoces como los de Sumar o Compromís también han visto saboteadas las ruedas de prensa hasta tal punto de tener que detenerlas.

A finales de diciembre de 2025 tanto Vito Quiles como Bertrand Ndongo fueron denunciados por incidentes en el Congreso. El Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria (CCCP) del Congreso, del que forman parte diputados de todos los grupos salo PP y Vox, achaca infracciones graves a ambos ultraderechistas y el caso se ha elevado a la Mesa de la Cámara. Ello podría conllevar hasta su expulsión.

De hecho, precisamente el año pasado el Congreso llevó a sede parlamentaria el debate sobre el reglamento para regular y garantizar la actividad de los profesionales de la información dentro de sus paredes. El texto de la reforma del artículo 98 del reglamento proponía la creación de un Consejo Consultivo de Comunicación Parlamentaria, formado por un miembro de cada grupo parlamentario y por colectivos del ámbito de la información, y plantea hasta 17 tipos de infracciones por incumplimiento. Sin embargo, por el momento Quiles y los demás siguen campando a sus anchas.

Su entrada ante la desesperación del PP

El Partido Popular fichó a Vito Quiles para su acto de fin de campaña en Aragón, aunque no se sabe cuánto cobró, después de que el crecimiento de Vox parezca que se le está yendo de las manos. No es la primera vez que los populares modifican su discurso para intentar no perder votos en el segmento de la extrema derecha, sólo hace falta recordar los discursos de Feijóo sobre migración, pero en esa ocasión han decidido ir un paso más allá.

La participación de Vito Quiles no ha surgido el efecto esperado y muchos barones del Partido Popular han cuestionado la contratación del agitador, aunque Miguel Tellado haya agradecido la "valentía" del mismo. "Contratar a Vito Quiles es como cambiar a Bad Bunny por Leticia Sabater", han comunicado fuentes populares al diario El Mundo. Ante el auge descontrolado de Vox, el PP trata de radicalizar su discurso contratando a personajes como Quiles, un paradójico "periodista" que participa en campañas electorales.