Broncano pide perdón en 'La Revuelta' tras las críticas de hasta Julia Otero: "Tenemos que hacer una puntualización seria"

David Broncano ha empezado La Revuelta de este martes haciendo algo poco habitual en televisión: pidiendo perdón. El programa de TVE ha sido criticado por personas tan relevantes como Julia Otero, que ha cargado contra la entrevista al cirujano Diego González Rivas desde Afganistán.

Durante esta conexión no se vio a ninguna mujer, algo que a lo que hizo referencia Julia Otero en su programa: "Es muy bonito porque en 15 minutos de conexión no salió ni una sola mujer, obviamente, en Kabul y en Afganistán, las mujeres no existen".

"No, ni un solo comentario hicieron como si a día de hoy fuera normal que el 50% de la población no existe, qué mal Broncano, qué feo y encima darle carta de naturaleza a eso como si fuera lo más normal del mundo", apostilló la periodista.

Broncano pide perdón

Ahora, desde el espacio televisivo han pedido perdón por no hacer casi mención a la situación que viven allí las mujeres: "Creo que dijimos un par de cosas que eran razonables. Hablamos un pelín del terrible régimen afgano diciendo que ojalá cambiase pero que la población no tenía culpa. Pero luego al acabar pensamos que no hicimos ninguna mención a la situación de las mujeres en Afganistán".

"Es verdad que en toda la conexión de 15 minutos no se vio ni asomar una mujer porque las tienen metidas en casa como si fuese una ratonera. Nos pareció que pasamos la oportunidad de decir algo sobre eso y es importante. Entonces para puntualizar sobre el tema tenemos a una especialista en Afganistán de Amnistía Internacional", ha explicado Broncano, dando paso a la experta.

"Estoy al tanto de que cometimos el error de no decir nada. Quiero decir que Diego no solo va a ese país, va a un montón de sitios y él va allí por operar y cuidar a gente que no la pueden operar. Pero es verdad que había que comentar algo de eso, nos equivocamos, no hicimos ni mención y creo que hacía falta. Porque la situación allí para las mujeres es terrorífica", ha zanjado.