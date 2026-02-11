Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Broncano pide perdón en 'La Revuelta' tras las críticas de hasta Julia Otero: "Tenemos que hacer una puntualización seria"
Virales
Virales

Broncano pide perdón en 'La Revuelta' tras las críticas de hasta Julia Otero: "Tenemos que hacer una puntualización seria"

"Pero es verdad que había que comentar algo de eso, nos equivocamos".

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Broncano este martes en La Revuelta.
Broncano este martes en La Revuelta.La Revuelta.

David Broncano ha empezado La Revuelta de este martes haciendo algo poco habitual en televisión: pidiendo perdón. El programa de TVE ha sido criticado por personas tan relevantes como Julia Otero, que ha cargado contra la entrevista al cirujano Diego González Rivas desde Afganistán.

Durante esta conexión no se vio a ninguna mujer, algo que a lo que hizo referencia Julia Otero en su programa: "Es muy bonito porque en 15 minutos de conexión no salió ni una sola mujer, obviamente, en Kabul y en Afganistán, las mujeres no existen". 

"No, ni un solo comentario hicieron como si a día de hoy fuera normal que el 50% de la población no existe, qué mal Broncano, qué feo y encima darle carta de naturaleza a eso como si fuera lo más normal del mundo", apostilló la periodista. 

Broncano pide perdón

Ahora, desde el espacio televisivo han pedido perdón por no hacer casi mención a la situación que viven allí las mujeres: "Creo que dijimos un par de cosas que eran razonables. Hablamos un pelín del terrible régimen afgano diciendo que ojalá cambiase pero que la población no tenía culpa. Pero luego al acabar pensamos que no hicimos ninguna mención a la situación de las mujeres en Afganistán". 

"Es verdad que en toda la conexión de 15 minutos no se vio ni asomar una mujer porque las tienen metidas en casa como si fuese una ratonera. Nos pareció que pasamos la oportunidad de decir algo sobre eso y es importante. Entonces para puntualizar sobre el tema tenemos a una especialista en Afganistán de Amnistía Internacional", ha explicado Broncano, dando paso a la experta. 

"Estoy al tanto de que cometimos el error de no decir nada. Quiero decir que Diego no solo va a ese país, va a un montón de sitios y él va allí por operar y cuidar a gente que no la pueden operar. Pero es verdad que había que comentar algo de eso, nos equivocamos, no hicimos ni mención y creo que hacía falta. Porque la situación allí para las mujeres es terrorífica", ha zanjado. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA UBICO

Más de Virales