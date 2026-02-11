Las preguntas a las que debería responder Sánchez en el Congreso tras el accidente de Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece este miércoles en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones sobre la situación de crisis que presenta el servicio ferroviario en España después de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) y las profundas revisiones de la actual infraestructura que han obligado a suspender hasta diciembre algunos trenes y demorar el tiempo de trayecto en la línea Madrid - Barcelona.

Será la primera vez que Sánchez hable ante el parlamento sobre la tragedia de Adamuz, que se cobró la vida de 46 personas, después de que haya sido el ministro de Transportes, Óscar Puente, quien haya liderado la tarea comunicativa sobre el siniestro y evitase acudir al Senado hace dos semanas, pese a la petición de la mayoría del PP en la Cámara Alta.

En la misma comparecencia, criticada por el PP por tener lugar casi un mes después del accidente, Sánchez también planea exponer la posición del Gobierno de España en los distintos encuentros y foros internacionales en los que ha participado recientemente, como el World Governments Summit celebrado en Dubai.

A continuación, exponemos algunas de las cuestiones que Sánchez debería tratar durante su comparecencia en el Congreso.

Pedro Sánchez, el día 19 de enero en Adamuz

1. ¿Considera adecuada la respuesta de la Administración General del Estado al accidente de Adamuz?

Durante su visita a Córdoba, Pedro Sánchez valoró positivamente la coordinación entre las diferentes administraciones (especialmente, entre el gobierno central y la Junta de Andalucía) en la gestión del accidente. Convendría, eso sí, aclarar cómo fue el dispositivo de atención a las víctimas en los minutos posteriores al siniestro y si, como señalan algunas de ellas, los servicios de emergencias tardaron en llegar al Alvia casi una hora después. Las primeras llamadas de Renfe y Adif evidencian, además, que ambas entidades no conocían al principio que el tren había descarrilado. El HuffPost publicó una información al respecto el día 23 de enero.

2. ¿Cuál es el estado de la infraestructura ferroviaria en España?

Los accidentes de Adamuz y Gelida han desembocado en una situación de caos en el servicio ferroviario, con algunos trenes cancelados hasta diciembre, ampliación del tiempo de trayecto en la línea Madrid - Barcelona, denuncias de los maquinistas por la situación de la infraestructura y una huelga de los mismos para exigir un aumento del gasto en mantenimiento.

Sánchez deberá explicar por qué la línea Madrid - Barcelona se encuentra ahora mismo en una revisión exhaustiva, cuál es el estado de la infraestructura en todo el territorio y si se ve responsable de que muchos españoles tengan ahora miedo de coger un tren. Según una encuesta de 40db para El País, casi la mitad de los usuarios se plantea dejar de viajar en tren o ya ha dejado de hacerlo tras el accidente de Adamuz. ¿Cómo va a devolver el Ejecutivo la confianza en nuestra infraestructura?

3. ¿Cuál es la previsión de gasto en el mantenimiento en los próximos años?

El acuerdo del Ministerio de Transportes con los sindicatos para desconvocar la huelga ferroviaria de esta semana incluía el compromiso de un incremento de la inversión en mantenimiento de 1.800 millones y la creación de 3.650 empleos. Sánchez deberá explicar qué estrategia ha diseñado el Gobierno para mejorar la seguridad de la red ferroviaria y qué otras medidas van a implantarse para el mantenimiento del mismo. Igualmente, Sánchez debería también evaluar y opinar sobre las inversiones realizadas durante sus años de gobierno y también en los de Mariano Rajoy, cuando las partidas destinadas a este fin llegaron a mínimos.

4. ¿Cuándo se reestablecerá al completo la línea Madrid - Andalucía?

La línea Madrid - Andalucía sigue cortada tras el accidente de Adamuz y los últimos fenómenos meteorológicos. Los trenes de alta velocidad que circulan entre Madrid y Andalucía lo hacen hasta Villanueva de Córdoba, donde luego hay que coger un bus hasta la capital. En el caso de Málaga, como origen o destino, la cosa es aún peor porque un talud de cinco metros cayó sobre las vías del AVE a su paso por Álora. Sería conveniente que Pedro Sánchez anunciara una estimación de la fecha en la que se reanudará un servicio muy importante para la movilidad laboral, para la actividad de las empresas o para el turismo.

5. ¿Hay novedades sobre la investigación?

El primer informe oficial del siniestro de Adamuz, elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, apuntó a que el carril se fracturó antes del paso del Iryo. Además, su presidente, Iñaki Barrón, añadió que el punto conflictivo estaría en la soldadura que unía un raíl fabricado en 2023 con otro del tramo original, de 1989.

"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. Cuando sepamos la causa de la rotura y lo que ha producido el descarrilamiento, vamos a ver por qué se encontraba así esa soldadura y cómo se podría haber detectado", aseguró.

Sería conveniente que Pedro Sánchez informara sobre la evolución de esta investigación y si ya se conoce qué pudo ocurrir para que la soldadura fallara, al igual que la cadena de contratos que afectan directamente a la renovación y mantenimiento de dicho tramo.