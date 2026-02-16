Martín Barreiro, meteorólogo de TVE, avisa de lo que se viene en España los próximos días y qué pasa con la próxima borrasca

El meteorólogo Martín Barreiro, uno de los hombres del tiempo de RTVE, ha advertido de cómo ha comenzado la semana y qué pasará en España los próximos días, en especial por la siguiente borrasca que se acerca, a la que han llamado Pedro.

"La semana arranca de nuevo con viento muy intenso, sobre todo en el este peninsular, en el Mediterráneo, también con oleaje destacado en estas zonas y en el norte, donde siguen las lluvias intensas, sobre todo en el Cantábrico y en el Pirineo", explica Barreiro en sus redes sociales, donde informa diariamente sobre las novedades del tiempo en España.

Tanto en el Cantábrico como en el Pirineo hay mucho "deshielo" y hay riesgo de aludes en la montaña, especialmente en el Pirineo.

Cuándo llega la nueva borrasca

"En los siguientes días hablaremos de la llegada de una nueva borrasca, sobre todo la jornada del miércoles", destaca al respecto de una nueva borrasca.

Además, avisa de que el anticiclón va "tomando posiciones" y que todavía seguimos con isobaras muy juntas. El viento, que ha tenido a muchos españoles hastiados, sigue siendo muy intenso, al igual que un oleaje "muy destado".

Por el Atlántico se acerca una nueva borrasca que afectará, según el meteorólogo, a partir de la jornada del martes y sobre todo del miércoles. También ha advertido de "avisos" por viento y oleaje, naranjas en el caso de Tarragona con viento de más de 90 kilómetros por hora.

Las lluvias, ¿se van o se quedan?

Mucho ojo a los avisos activados en el Mediterráneo, en el este peninsular y en el norte: "Siguen llegando lluvias al norte peninsular, aunque a lo largo de la jornada de mañana van a continuar, pero también irán cediendo poco a poco y se irán abriendo grandes claros en muchas zonas de España".

"Avisos por lluvias hoy en el norte peninsular, avisos por deshielos también en el norte, ha avisado. Además, añade una advertencia más: "Y atención, avisos por aludes en el Pirineo. En Canarias la estabilidad manda y también la calima, con avisos amarillos que continúan mañana martes, reduciendo la visibilidad y la calidad del aire".

Concluye: "Mañana avisos por lluvias en el norte: Cantabria y País Vasco. Todo parece indicar que el miércoles llegaría esa nueva borrasca con más precipitaciones, más viento y también temporal marítimo".