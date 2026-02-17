Pablo Alborán reivindica la sanidad pública manda un mensaje directo a los patriotas: no deja de acumular compartidos

El cantante malagueño Pablo Alborán dejó un aplaudido discurso para reivindicar la sanidad pública durante su entrevista de este lunes en La Revuelta, el programa que presenta de lunes a jueves David Broncano en TVE.

Alborán quiso defender a los sanitarios y pidió una mayor inversión y un mejor estado para el que ha sido uno de los pilares del crecimiento en España: "Da igual al partido que votes y lo que pienses a nivel político, que lo humano y lo social debería estar por encima de eso".

"Yo veo a gente que no tiene nada que ver en sus ideas políticas que cuando la salud se pone por delante, ya no en el Parlamento y sí en la calle, sí creo que se ponen de acuerdo y se dan cuenta de lo que es realmente importante", prosiguió diciendo el artista, que acudió al espacio de la Corporación pública para promocionar su gira KM0.

"Hay que ayudarles y votar a los que les ayudan"

Alborán, en ese momento, es cuando quiso defender la labor que hacen los sanitarios cuando una persona acude con problemas a los centros hospitalarios y recibe la atención y el cariño del personal que trabaja en ellos.

"Cuando estás en un hospital y tienes a unos médicos que, más allá de la vocación y de la mierda que cobran y las condiciones terroríficas que tienen, te entregan su vida, su amabilidad, sonrisa, cariño y empatía, ante eso hay que ayudarles y votar a aquellos que les ayudan", sentenció.

"Tenemos una sanidad pública en este país que es la leche y que ahora mismo no es tan la leche porque las condiciones no están como debería estar", añadió el artista malagueño.

Finalmente, acabó dejando un mensaje para los que se autodefinen como más patriotas por otra serie de asuntos: "Para aquel que sea tan patriótico, que lo demuestre a través de la salud, que es lo que nos hace humanos".

