Un vecino cuelga un cartel pidiendo "medidas urgentes" por un perro que ladra y la respuesta del dueño es una oda a la ironía

En una comunidad de vecinos ha habido un buen lío a causa de un perro que supuestamente no deja de ladrar y uno de ellos se ha cansado de la situación y ha colgado un cartel en el portal para pedir "medidas urgentes". Ha llamado la atención (y mucho) la respuesta del dueño.

El vecino en cuestión ha colgado un cartel horizontal que en negrita advertía de un "aviso importante": "Se solicita al propietario del perro que ladra y llora del piso tres que tome medidas urgentes para solucionar la situación".

El denunciante parecía estar bastante cansado de los ruidos de los ladridos de la mascota y alegaba que "el ruido es constante y está afectando seriamente la convivencia y el descanso en el edificio". En el caso de que continuase el "problema" avisaba de que se evaluaría "realizar el reclamo correspondiente ante la administración".

La respuesta del dueño es una oda al sarcasmo

"Esperemos una pronta solución", remataba el cartel. Poco tardó el dueño del perro en contestar y no dudó en escribir a rotulador y con una gran letra, para que se le entienda a la perfección, su sarcástica respuesta: "Ya lo hemos sacrificado. ¡GRACIAS!".

Quien se ha encontrado el cartel y lo ha publicado en X ha sido el usuario @vsjackk, vecino del edificio, y ha acumulado más de 800.000 visualizaciones y más de 10.000 'me gusta'.

En cuanto a reacciones, se ha generado una división clara de bandos. Por un lado, algunos usuarios están de acuerdo con el vecino y no ven "normal" que un perro ladre constantemente y perturbe el descanso de los demás: "Hay gente que le parece normal que un perro ladre y llore todo el día...".

"Nadie tiene por qué soportar todo un concierto perruno después de llegar a casa cansado de trabajar y con ganas de descansar. La gente debe dejar de ser egoísta, si vivís en un departamento siempre hay reglas, si no te gusta a buscar casita en el campo", ha defendido un usuario.

Por otro lado, el bando contrario defiende al dueño del perro: "Si no quieres oír a un perro ladrar, o escuchar cualquier mínimo ruido, no vivas en un piso y vete a una casa o un chalet".