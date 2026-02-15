Luz verde al tren nocturno que conectará Barcelona con 100 ciudades europeas y costará menos que un vuelo

Grandes noticias para los amantes de los trenes nocturnos: viajar por toda Europa y más barato que en avión.

Sobre todo para los de más edad recordarán esas experiencias inolvidables en trenes nocturnos, disfrutando del viaje tanto o más que del destino en esos coches cama que tanto juego han dado a películas y relatos como los de Agatha Christie. La antítesis del tren de alta velocidad está de moda, como tantas otras vintage en medio de la revolución tecnológica.

Los trenes nocturnos viven un resurgir en Europa. Pero hay un problema que frena a muchos viajeros: compartir camarote con desconocidos o pagar precios elevados por una cabina privada. La empresa alemana Nox asegura que tiene la solución. Su propuesta: trenes-cama con habitaciones totalmente privadas y tarifas que no superen el precio de un billete de avión.

La compañía, con sede en Berlín, planea iniciar operaciones en 2027 y desplegar una red que conecte 100 ciudades europeas antes de 2035. El objetivo es claro: competir directamente con los vuelos de corta distancia ofreciendo comodidad, privacidad y precios accesibles.

Cabinas privadas y camas de dos metros

El proyecto está impulsado por Thibault Constant, conocido en redes como Simply Railway, y por Janek Smalla. Constant acumula más de 400 viajes nocturnos en tren por todo el mundo y afirma que esa experiencia ha sido clave en el diseño de los nuevos vagones.

Habrá tres tipos de cabina:

Loft individual : cama superior, asiento y mesa para una persona.

: cama superior, asiento y mesa para una persona. Loft doble : cama doble elevada, dos asientos y mesa.

: cama doble elevada, dos asientos y mesa. Vista doble: camas de acceso sencillo, con la inferior convertible en asiento.

Todas las opciones incluyen camas de dos metros de largo, espacio para ponerse de pie y guardar equipaje. Algunos camarotes tendrán ventanas panorámicas.

Según la empresa, el diseño permite alojar a más pasajeros por tren que los modelos tradicionales. La estandarización y la eficiencia operativa, sostienen, harán posible mantener precios competitivos.

Billetes desde 79 euros

Nox anuncia precios orientativos de:

79 euros para cabina individual.

para cabina individual. 149 euros para cabina doble.

La empresa insiste en que el billete no superará el coste de un vuelo equivalente en rutas de corta distancia. Entre las ciudades previstas figuran París, Barcelona, Ámsterdam, Copenhague, Varsovia, Budapest y Roma, entre otras.

La red inicial prevé más de 35 rutas europeas. A bordo habrá servicio de comida y bebida, espacio para bicicletas y vagones adaptados para personas con movilidad reducida.

El auge del tren nocturno en Europa

El proyecto llega en un momento de renovado interés por el tren nocturno. En los últimos años, varios operadores han reactivado rutas que habían desaparecido tras el auge de las aerolíneas low cost. La presión climática y el aumento de tasas aéreas en algunos países también han favorecido el cambio.

Sin embargo, el precio y la falta de privacidad siguen siendo obstáculos. Las cabinas individuales suelen agotarse rápido y encarecen el viaje. Nox busca precisamente cubrir ese vacío: ofrecer privacidad sin disparar el coste.

La empresa ya permite consultar horarios y precios estimados en su web, aunque las reservas no se abrirán hasta más cerca del lanzamiento. También ha creado un Early Bird Club gratuito para recibir información y posibles descuentos.

Si cumple su hoja de ruta, el nuevo operador podría consolidar el tren nocturno como alternativa real al avión en trayectos europeos de media distancia. La clave estará en mantener los precios prometidos y cumplir los plazos anunciados.