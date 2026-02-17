Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Al menos cinco muertos en un incendio en un bloque de pisos en Manlleu (Barcelona)
Al menos cinco muertos en un incendio en un bloque de pisos en Manlleu (Barcelona)

Hay cuatro personas heridas por un suceso cuyas causas se desconocen. El fuego se originó en un trastero utilizado como vivienda, detalla la Generalitat.

Redacción HuffPost
Bomberos de la Generalitat de Cataluña, en una imagen de archivo
Bomberos de la Generalitat de Cataluña, en una imagen de archivo

Al menos cinco personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un incendio en un edificio de viviendas en la calle Montseny de Manlleu (Barcelona).

El fuego se originó en un trastero habilitado como vivienda en la azotea de un bloque de cinco alturas y, por motivos que se desconocen, las personas que estaban dentro no han podido salir, como ha confirmado la Generalitat en un comunicado.

Los Bomberos de la Generalitat recibieron el aviso a las 21:10, con alertas de fuego en los pisos superiores del edificio y humo en la escalera. De inmediato se movilizaron numerosas dotaciones y en apenas 30 minutos el incendio ya había sido extinguido

Sin embargo, y pese a la rápida actuación de los bomberos y otros servicios de emergencia, solo han podido certificar el fallecimiento de cinco de las personas que se encontraban en el trastero. Allí también han resultado heridas otras cuatro, en estado leve según la última información ofrecida por la Generalitat pasada la medianoche. 

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra, con el apoyo de varias patrullas de seguridad ciudadana se ha hecho cargo de la investigación a fin de esclarecer las causas del siniestro. 

