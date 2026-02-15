Martín, albañil colombiano en España: "Gano unos 60 euros diarios en la construcción. Me alcanza"

Hay personas que se ven obligadas a buscarse la vida en otro país. Probar suerte para construir un futuro mejor, cubrir todas las necesidades básicas y optar por un trabajo que sea suficiente para seguir adelante.

Es el caso de Martín, un hombre colombiano que trabaja como albañil en España. Según ha contado al canal de YouTube La Blue Kombi y ha recogido el diario El Español, decidió trasladarse a Camarena (Toledo).

Pese a que vive en Castilla-La Mancha, va a trabajar a Madrid en la obra y ha contado cómo está siendo su experiencia laboral en el sector de la construcción, uno de los que más empleos suele crear y más mano de obra hace falta.

"Ahora mismo estoy trabajando en una obra. Un amigo me ayudó a entrar y estamos dándole", ha contado en el vídeo del canal de YouTube, antes de entrar a detallar cómo suele ser su día a día.

Martín ha revelado que el "tema del trabajo aquí es relativo, puede haber como que no". "Vamos dándole. Aquí nos pagan por día, gano unos 60 euros diarios en la construcción. Me alcanza", ha señalado.

En una situación de la vivienda muy complicada en la capital española, con precios que siguen superando cifras récord, él ha puesto en valor su vida en Camarena. "La vida aquí es muy tranquila", ha reconocido.

Aunque el protagonista también ha destacado que, en Madrid, ciudad en la que trabaja, "hay mucho más movimiento", él sigue prefiriendo quedarse en el pueblo toledano. "Es más tranquila la vida. La gente es muy amable y sociable. Para mis niñas es mucho más tranquilo, pueden salir a caminar a la plaza", ha asegurado durante la charla, según ha informado el diario El Español.

Un 14,6% de la población

Según los datos de la Estadística Continua de Población (ECP) publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), cerca de 7,2 millones de personas tiene nacionalidad extranjera, lo que representa un 14,6% de la población.

En el último trimestre de 2025, el número de extranjeros también se vio incrementado en 56.431 personas, hasta alcanzar un total de 7.243.561 personas con nacionalidad extranjera.

Las principales nacionalidades durante el cuarto trimestre de 2025:

Colombiana: 36.600 personas.

Venezolana: 27.000 personas.

Marroquí: 22.000 personas.

Peruana: 15.800 personas.

Italiana: 8.400 personas.

Ucraniana: 6.800 personas.

Brasileña: 6.300 personas.

Hondureña: 6.300 personas.

La población residente en España aumentó en 81.520 personas en el cuarto trimestre de 2025 y se situó en 49.570.725 habitantes a 1 de enero de 2026, lo que supone el valor máximo de la serie histórica.