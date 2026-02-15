RTVE se pronuncia sobre el comentado gesto de Nebulossa en la final del Benidorm Fest

Pasadas las 12:35 en un soleado Benidorm, Lucycalys y Tony Grox aparecían en la Casa de la Cultura de la localidad radiantes y con una gran ovación bajo los sones de T amaré después de su pletórica victoria en el Benidorm Fest 2026.

La colaboración entre ambos artistas gaditanos les alzó con la Sirenita de Oro y 150.000 euros (de los cuales 50.000 son para el compositor), pero también con el nuevo premio Univisión con el que viajarán a Miami para grabar un single.

Grox ha asegurado que le encantaría grabar con el motivo productor urbano, Tainy. "Sería un sueño, ojalá", ha recordado el artista que ya lo conoció con uno de sus proyectos anteriores.

Ambos han estado acompañados de María Eizaguirre, directora de comunicación y participación de RTVE, ha destacado que T amaré probablemente será un hit este verano y sonará en todos lados. Pero también ha abordado otras cuestiones como el gesto de Nebulossa durante su actuación en la final, mostrando una bandera Palestina.

Sobre el gesto de Nebulossa durante la gala, Eizaguirre ha destacado que "RTVE es un medio que da libertad a los artistas para que se expresen como consideren y ellos libremente decidieron tener ese gesto".

"Al igual que nosotros llevamos en el ADN estará en Eurovisión y quedó claro que RTVE cumple 70 años y está donde está y quiere el festival. Ese es el mensaje", enfatizó sobre la actuación colectiva de exparticipantes mientras sonaba Eres tú de Mocedades, toda una declaración de intenciones.

"RTVE es el motor de la música de nuestro país, es el sol del universo mediático y si no calienta, industrias culturales como la música, el cine o la literatura, pasarían más frío", ha asegurado Eizaguirre.

La incredulidad de Lucycalys y Tony Grox

Todavía incrédulos, como anoche tras recibir el premio, la dupla gaditana se mostró muy agradecida con el público, que les alzó como la candidatura más votada de la edición.

"Hemos descansado poco dándole vueltas a la cabeza y asimilando", señaló Lucycalys. "De pasar a ser fan a ganarlo es una locura", ha enfatizado la de Chiclana, que ha admitido seguir el festival desde su primera edición.

"Nosotros nos poníamos supermarujas con las pipas y con todos, con los amigos, a ver el Benidorm Fest", ha recordado la artista.

Ya desde el perfil de artista, Lucycalys afirma que sus amigos han formado parte también del vídeoclip han sido parte "fundamental" también desde la gala de este sábado. "Me he levantado con mi amigo Marcos y he flipado, no me lo creía", ha asegurado Lucycalys, un sentimiento compartido con Tony Grox.

El festival que quieres, la fuerte apuesta de RTVE para 2027

Eizaguirre enfatizó que la gala final tuvo 11% de share. Por población, la gala triunfó especialmente entre jóvenes con un 28% de cuota.

Sin embargo, ha querido poner en contexto estos datos, con una notable caída de audiencia, con factores externos como el Carnaval o San Valentín.

"Ha sido una edición con un nivel muy alto, ha habido un salto muy grande de la cuarta a la quinta edición con personas como Borja Rueda o César Vallejo", ha destacado Eizaguirre.

La gala recibió 46.000 televotos a través de llamadas, la app y las llamadas. T amaré recibió 11.000 votos, mientras que Rosalinda Galán quedó en segunda posición para el público con 8.900 votos.

Eizaguirre confirmó la noticia de José Pablo López de la edición 2027, tras conversaciones con el Ayuntamiento de Benidorm y de la Generalitat Valenciana.