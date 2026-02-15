Leonard Cohen, cantautor y poeta: "Un pesimista es alguien que espera a que llueva, y yo me siento completamente empapado hasta los huesos"

Leonard Cohen fue antes poeta y filósifo que cantautor. De hecho, está inseparablemente unido.

Hay artistas que escriben canciones y hay artistas que escriben literatura con música de fondo. Leonard Cohen pertenece sin discusión al segundo grupo. Poeta antes que estrella, novelista antes que icono de culto, su obra convirtió la melancolía en un territorio habitable y la ironía en una forma de resistencia.

"Un pesimista es alguien que espera a que llueva, y yo me siento completamente empapado hasta los huesos". La frase no es solo una boutade brillante: resume su mirada lúcida sobre el dolor, la fe, el amor y la fragilidad humana. Cohen no temía la oscuridad; la exploraba.

De poeta en Montreal a voz universal

Nacido en 1934 en Montreal, Cohen publicó primero poesía y narrativa antes de lanzarse a la música a finales de los años sesenta. Su debut discográfico, Songs of Leonard Cohen (1967), marcó un punto de inflexión en la canción de autor norteamericana: minimalismo instrumental, letras introspectivas y una voz grave que parecía susurrar confesiones privadas.

A lo largo de cinco décadas construyó un repertorio que trascendió géneros y generaciones. Fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame en 2008 y recibió el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 2011, un reconocimiento que subrayaba lo que muchos ya sabían: su obra iba más allá del formato canción.

La estética de la melancolía

Cohen hizo del escepticismo una forma de honestidad. Sus letras mezclan referencias bíblicas, erotismo, espiritualidad y desencanto político. No hay sentimentalismo fácil. Hay contradicción, deseo, culpa, redención.

En su universo no existe la pureza sin fisuras. La belleza convive con la imperfección. Como escribió en una de sus composiciones más célebres, siempre hay una grieta por la que entra la luz.

Canciones como Suzanne, Bird on the Wire o Famous Blue Raincoat consolidaron su figura como narrador de relaciones complejas y derrotas íntimas. Más tarde, Hallelujah —convertida en himno universal tras múltiples versiones— demostró su capacidad para fundir misticismo y deseo en una misma pieza.

Su último álbum, You Want It Darker, publicado semanas antes de su muerte, fue una despedida consciente: sobrio, espiritual y sereno.

Las frases más icónicas de Leonard Cohen

Cohen fue, ante todo, un orfebre del lenguaje. Estas son algunas de sus citas más recordadas:

"Hay una grieta en todo. Así es como entra la luz".

"El amor no tiene cura, pero es la única medicina para todos los males".

"Actúa como si nunca estuvieras seguro".

"La poesía es simplemente la evidencia de la vida. Si tu vida arde bien, la poesía es solo la ceniza".

"Un pesimista es alguien que espera a que llueva, y yo me siento completamente empapado hasta los huesos".

Cada una condensa su filosofía: aceptación de la vulnerabilidad, ironía ante el sufrimiento y una espiritualidad sin dogmas.

Más que un músico

Reducir a Cohen a la etiqueta de cantautor sería simplificar su legado. Su obra dialoga con la tradición literaria europea, con la mística judía y con la cultura popular norteamericana. Fue un creador que convirtió la fragilidad en fuerza expresiva.

En un tiempo dominado por la inmediatez, su figura representa lo contrario: lentitud, profundidad y silencio entre palabras. Y quizá por eso su voz —grave, casi hablada en sus últimos años— sigue resonando como una confidencia compartida al oído.

Cohen no esperaba a que dejara de llover. Aprendió a caminar bajo la tormenta.