La prohibición del burka y el nicab, a debate en el Congreso: qué plantea la iniciativa de Vox y qué puede ocurrir

La prohibición del burka y el nicab en España, a debate. Este martes, el Congreso de los Diputados afronta un (segurísimo) tenso debate para decidir si se tramita o no una iniciativa de Vox para prohibir el uso en el espacio público de velos islámicos que cubren el rostro y el cuerpo de la mujer.

El movimiento de Vox lleva por título Proposición de Ley Orgánica para la protección de la dignidad de las mujeres y la seguridad ciudadana en el espacio público y promete un encendido debate. De momento, se sabe que Vox cuenta con el 'sí' del PP, porque ambas formaciones "tienen que entenderse", alegó Ester Muñoz, la portavoz parlamentaria popular, este domingo y en un contexto de tensas negociaciones de gobierno en Aragón y Extremadura.

Acercamientos aparte, el respaldo de ambos grupos no basta para iniciar el procedimiento parlamentario que lleve el texto al Pleno. Conocido el rechazo de las formaciones progresistas, puede resultar clave lo que decida Junts, que aún no ha revelado su voto. En el caso de los postconvergentes, su último movimiento en esta cuestión llegó en mayo, cuando se posicionó contra una iniciativa algo más restrictiva presentada por Aliança Catalana en el Parlament alegando que destilaba "odio".

Para situar qué se tratará, lo primero es diferenciar burka y nicab de otras prendas. Así, el nicab (también denominado niqab) es un velo que cubre el rostro de la mujer y únicamente deja los ojos al descubierto, ya que se usa junto a otro pañuelo para la cabeza. El burka, es una prenda que tapa por completo la cara y el cuerpo, dejando únicamente una pequeña abertura en forma de malla a la altura de los ojos. No deben confundirse con pañuelos como el hijab o el chador, que sí dejan la cara descubierta

Qué plantea exactamente la propuesta de Vox

El texto que debatirá inicialmente la Cámara Baja este martes no es nuevo. Ya en noviembre vio la luz de la mano de su formación, que defendía la "necesidad" de regular el uso del nicab y el burka. Prendas, ambas, que para Vox llevan asociadas una "clarísima implicación de erradicación de la identidad personal de la mujer de la vida colectiva", de "sometimiento al varón", y que representan "un grave riesgo para la seguridad".

La proposición de ley organica no solo busca prohibir su uso en espacios públicos; también plantea incluir un artículo en el Código Penal para castigar con hasta tres años de prisión a quienes impongan "de manera violenta, intimidación o cualquier forma de coacción" el uso del velo.

A nivel de control de inmigración, Vox va más allá e insta a modificar ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social para que contemple la expulsión del territorio español de los mismos cuando cometan alguna infracción grave, asociada también a la cuestión de estas prendas.

Igualmente, la formación ultraderechista solicita en su proyecto que se incluya como infracción leve en la ley de protección de la seguridad ciudadana el uso de nicab o burka.

Un debate ya presente en Europa... y en los parlamentos autonómicos

En Europa la cuestión ya ha sido regulada por los parlamentos y los ordenamientos jurídicos nacionales de varios miembros de la Unión Europea y desde hace años. Así, países como Francia, Bélgica, Dinamarca o Suiza ya cuentan con leyes para prohibir que se cubra la cara de las mujeres de forma total en el espacio público, con argumentos similares a los empleados por Vox en materia de igualdad y seguridad.

En paralelo, Alemania, Países Bajos, Noruega o Austria incluyen normas para impedir el uso del velo integral en la escuela, el hospital o durante la conducción.

A nivel español, el debate del Congreso tampoco es nuevo, porque ya se ha llevado a varias cámaras regionales. A comienzos de febrero, el Parlamento balear aprobó una proposición no de ley para instar al Gobierno central a lo mismo que ahora pide Vox en la Carrera de San Jerónimo, la prohibición del uso del burka y el nicab en espacios públicos a nivel nacional. La mayoría de diputados de PP y Vox bastó.

Aún en Baleares, el PP ya adelantó su intención de llevar al Consell de Menorca y a otros ayuntamientos locales idéntica propuesta con objetivo el Gobierno central.

Sin embargo, el signo de la votación no fue tan favorable para la ultraderecha en otros escenarios. En Gijón, Vox no pudo ver aprobada otra iniciativa similar; en su caso, enfocada a regular el acceso a dependencias municipales en casos de ocultación integral del rostro, con prendas como nicab, burka o equivalentes.

En Madrid, la negativa de Isabel Díaz Ayuso bastó para tumbar otra propuesta de Vox en forma de Proposición No de Ley en septiembre de 2025 y que buscaba prohibir no ya el velo integral, sino el pañuelo islámico en los espacios públicos y colegios de la Comunidad de Madrid. Ante la beligerancia de Vox, la presidenta respondió que "siendo la región que más apuesta por las mujeres valientes, las mujeres libres, nos van a decir ahora que les tenemos que arrancar del velo de las cabezas".

"En un país donde cada uno viste como considera libremente. ¿Qué hago? ¿Les prohíbo la entrada a clase? ¿Les arranco la cabeza? ¿Cómo lo van a hacer?", cuestionó Ayuso, que sí diferenció entre el velo y el burka o el nicab, que sí podrían ser un "problema de seguridad".

Poco antes, en mayo, el Parlamento de Cataluña rechazaba un movimiento aún más excluyente que los presentados por Vox. En este caso, el texto a debate provenía de la ultraderecha, pero de la separatista, de Aliança Catalana y buscaba prohibir cualquier velo islámico —burka, hiyab, nicab, burkini, khimar o chador— en espacios o centros de carácter público. La propuesta no salió adelante con los votos en contra de PSC-Units, Junts, ERC, Comuns y CUP y la abstención de PP y Vox.

Tampoco salió adelante en 2025 otra propuesta presentada en la Asamblea Regional de Murcia, de cuyo debate sobresalió la imagen de la diputada de Vox Virginia Martínez vestida con un nicab negro durante la sesión plenaria.