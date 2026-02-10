Prestación universal por crianza: qué se sabe de la medida que aprobará el Gobierno y cuál sería su cuantía

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una estrategia para reforzar el estado de bienestar en España con 100 nuevas metas. Entre ellas, por ejemplo, estarían triplicar la inversión en vivienda, reducir la brecha salarial de género al 10% para 2030 o aprobar una prestación universal por crianza.

Esta última propuesta es una demanda que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, lleva reclamando desde hace ya más de dos años para acabar con la pobreza severa infantil que hay en España.

Según datos de Unicef, nuestro país es quien ostenta la tasa de pobreza infantil más alta de toda la UE con datos demoledores: uno de cada tres niños y niñas viven en situación de pobreza o exclusión en España.

Con esta prestación, Bustinduy quiere reducir estos niveles y favorecer, además, la natalidad en España. Pero, ¿hay niveles de renta para acceder a ella? ¿Es compatible con otras ayudas? ¿De cuánto dinero hablamos mensualmente? A continuación, te damos todos los detalles que ya conocemos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, en una imagen de archivo. EFE/ Zipi

¿Qué es una prestación por crianza?

Una prestación por crianza es una ayuda económica directa por hijo que podrán recibir todas las familias residentes en España con hijos menores de edad. Según un informe de Unicef, una prestación de 200 euros reduciría la pobreza relativa 7,1 puntos, mientras que la pobreza severa caería 6,1 puntos. En otras palabras: más de medio millón de niños podría salir de la pobreza en España, según los cálculos de la organización.

¿Será universal?

Sí, independientemente de la renta que tengan los miembros de dicha familia. En una entrevista con El HuffPost en junio de 2024, el ministro Bustinduy defendía que esta ayuda debería tener un carácter universal (que llegue tanto a familias ricas como pobres), siempre y cuando venga acompañada de un pago progresivo de impuestos mediante una reforma fiscal. Es decir, que cuando las familias con más recursos incluyan esta prestación en su declaración de ingresos, la parte de impuestos que tendrán que pagar será mayor cuanto mayor sea su renta.

¿Cuál será la cuantía de la ayuda?

El Gobierno, de momento, no da una cifra sobre cuál sería la ayuda a recibir por hijo menor de edad. Sin embargo, en anteriores intervenciones, el ministro Bustinduy siempre ha hablado de unos 200 euros. O lo que es lo mismo, 2.400 euros al año.

¿Qué requisitos debería cumplir?

A falta de concretar detalles, sería necesario tener residencia legal y fiscal en España y disponer de DNI/NIE, libro de familia y certificado de empadronamiento.

¿Sería compatible con otras ayudas?

Al respecto, el Gobierno todavía no se ha pronunciado. SIn embargo, cabe esperar que pueda ser compatible con el cobro del Ingreso Mínimo Vital, los complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI) o ayudas autonómicas o locales para favorecer la natalidad.

¿Sería una ayuda directa o una deducción fiscal?

No hay todavía información sobre ello, aunque lo presumible es que fuera un ingreso directo y no se usara la deducción en la declaración de la renta, que siempre acaba dejando fuera a muchas familias vulnerables.

¿Se ha aprobado ya esta ayuda?

No, lo que ha he hecho hoy el Consejo de Ministros es aprobar un plan estratégico de cien medidas para mejorar el estado del bienestar, entre las que se incluye esta prestación universal por crianza. Falta todavía que sea aprobada de manera concreta, aunque el ministro Bustinduy confía en que verá la luz "cuanto antes".