A un español le prohiben entrar en una discoteca de Australia y la razón dispara las reacciones

El usuario de TikTok español @marcossclavijo ha dado mucho que hablar en la red social china al contar que no le han dejado entrar en una conocida discoteca de Australia por llevar tatuajes.

Lo curioso es que la persona que lo atiende en la puerta lleva numerosos tatuajes en los brazos. "Me prohiben entrar a un club en Australia por llevar tatuajes", dice como título del vídeo.

En las imágenes se puede ver cómo el portero le dice que por los tatuajes que lleva en el cuello no puede pasar a pesar de que intenta gestionar, tanto él como un amigo, que le dejen pasar pero no hay manera.

"No puedo entrar por los tatuajes. Voy a venir un día, me voy a poner maquillaje, me voy a tapar los tatus del cuello y vais a ver cómo voy a entrar al único sitio del mundo que no te dejan entrar si tienes tatuajes", ha afirmado.

Esto ha generado numerosos comentarios, más de 800 en menos de 24 horas, donde se ha generado un importante debate acerca de las verdaderas razones por las que no ha podido entrar a la discoteca.

"Te explico por qué no te dejaron entrar por el tatuaje en el cuello. Acá en Gold Coast hubo mucha historia con bandas criminales de motociclistas que usaban tatuajes visibles como símbolo de pertenencia. Por eso, muchos bares y boliches pusieron reglas que prohíben tatuajes en cuello, cara o manos, para evitar problemas. No es contra vos, es una medida general, Havanna, the bedroom Lounge y otros", dice una persona que parece conocer la zona.

Otro añade: "No es por los tatuajes realmente es por falta de dinero y estatus en ese lugar estuvo Dennis Rodman y esta igual o más tatuado que vos". "Después somos muy liberales para unas cosas y para otras tan simples (como llevar tatuajes) te denigran, en fin...", explica otra persona.