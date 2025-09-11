A Iñaki López le parece "grave" lo que ha hecho Ayuso para defender a Nacho Cano  

Las palabras de Nacho Cano en El Hormiguero han sido todavía más polémicas que la aparición de Mariló Montero en La Revuelta. Si en TVE hubo algo parecido a un debate, en Antena 3 el cantante vertió graves acusaciones contra el Gobierno de España y llegó a decir que tenía dinero guardado para que si alguien le pegaba un tiro se investigase quién había sido.

"Me importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada en 1845, es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente y perdona, no sé si he sido demasiado.... pero es lo que tengo en el corazón. Estamos un momento muy mal", le dijo a Pablo Motos.

También habló del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, del que dijo literalmente "para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna, que es una banda criminal".

Lejos de recriminarle sus palabras, Isabel Díaz Ayuso, amigo personal del productor musical, le dio la razón: "Lo que más me preocupa es saber que estamos gobernados por algunos políticos que se comportan como mafiosos. Ayer lo dijo perfectamente Nacho Cano en El Hormiguero. Es algo que estremece y que está sucediendo todos los días".

Contó en Espejo Público Ayuso que "nos hemos ido apoyando el uno en el otro muchas veces para asumir los azotes de este Gobierno que no conoce límites" y que, según ella, "mete inspecciones fiscales y de trabajo y trata como delincuentes a todos aquellos que están los entornos de los adversarios políticos como es mi caso de una manera dictatorial".

Unas declaraciones que ha criticado de forma vehemente Iñaki López desde el plató de Más Vale Tarde. Ha afirmado el presentador que entiende que Nacho Cano, como "persona particular", pueda "hacerse ese argumento de película de Liam Neeson" pero no que la presidenta de la Comunidad de Madrid lo haga.

Por lo que, a López, le ha parecido "más grave que la presidenta de toda una comunidad ponga en entredicho el estado de derecho en el que vivimos".