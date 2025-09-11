Cristina Pardo responde a lo que dijo Nacho Cano del Gobierno y pone los puntos sobre las íes 

Cristina Pardo ha respondido de forma tajante y poniendo los puntos sobre las íes al cantante Nacho Cano, que en la noche del martes criticó ferozmente al Gobierno de España desde el plató de El Hormiguero.

"Nacho Cano fue objeto de una investigación judicial por una denuncia de una becaria mexicana, me refiero que no le denunció Marlaska. Le molestarán las formas porque en el fondo fue una denuncia de una becaria", ha afirmado la presentadora de Más Vale Tarde.

Y ha añadido: "Como estamos en un Estado de derecho, le han cerrado la causa por que han considerado que no había delito. Luego el Estado ha funcionado con Nacho Cano", ha apostillado Pardo.

En El Hormiguero, Nacho Cano, amigo personal de Ayuso, dijo: "Me importa que todos sepáis que estamos jodidos. Esta es la cartilla de la Guardia Civil del Duque de Ahumada en 1845, es un código de honor que se lo recomiendo a todo el mundo que lo lea. Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente y perdona, no sé si he sido demasiado.... pero es lo que tengo en el corazón. Estamos un momento muy mal", dijo Nacho Cano.

Además, comentó que está en la tele para que "no le pase a nadie más" lo mismo que a él y "para que sepáis como opera esta banda criminal que nos gobierna, que es una banda criminal".

Unas palabras que apoyó Isabel Díaz Ayuso desde el plató de Espejo Público: "Lo que más me preocupa es saber que estamos gobernados por algunos políticos que se comportan como mafiosos. Ayer lo dijo perfectamente Nacho Cano en El Hormiguero. Es algo que estremece y que está sucediendo todos los días".

Reconoció Ayuso que "nos hemos ido apoyando el uno en el otro muchas veces para asumir los azotes de este Gobierno que no conoce límites" y que, según ella, "mete inspecciones fiscales y de trabajo y trata como delincuentes a todos aquellos que están los entornos de los adversarios políticos como es mi caso de una manera dictatorial".

"Cuando esto se sufre es cuando uno empieza a perder la confianza en la democracia, en su propio país, que es lo que le pasa a él. Yo tengo la obligación de no hacer lo mismo porque sino esto se acaba", sentenció en Antena 3 sobre las palabras de Cano.