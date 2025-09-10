Ayuso se pronuncia sobre las palabras de Nacho Cano en 'El Hormiguero' y echa más leña al fuego

Isabel Díaz Ayuso ha estado en Espejo Público y allí ha hablado de las declaraciones de Nacho Cano en El Hormiguero. El cantante, amigo personal de la presidenta de la Comunidad de Madrid, tachó de "banda criminal" al Gobierno de Pedro Sánchez y pidió a la Guardia Civil intervenir porque en España "estamos muy mal".

"Creo firmemente que los únicos que nos pueden sacar de esta ruina son esta gente y perdona, no sé si he sido demasiado.... pero es lo que tengo en el corazón. Estamos un momento muy mal", le dijo concretamente a Pablo Motos, que no dijo nada al respecto.

"Lo que más me preocupa es saber que estamos gobernados por algunos políticos que se comportan como mafiosos. Ayer lo dijo perfectamente Nacho Cano en El Hormiguero. Es algo que estremece y que está sucediendo todos los días", ha dicho Ayuso ante Susanna Griso.

"Para que sepáis cómo opera esta banda criminal que nos gobierna. Que es una banda criminal", dijo al hablar de su caso particular por las inspecciones de trabajo en su musical Malinche.

Ha reconocido Ayuso que "nos hemos ido apoyando el uno en el otro muchas veces para asumir los azotes de este Gobierno que no conoce límites" y que, según ella, "mete inspecciones fiscales y de trabajo y trata como delincuentes a todos aquellos que están los entornos de los adversarios políticos como es mi caso de una manera dictatorial".

Para la gente que no esté viviendo lo mismo, según Ayuso, será "una exageración hasta que te pasa": "Cuando te pasa y sientas las iras del Gobierno y toda la fuerza de ministerios, de dinero, de organismos, de contertulios pagados a sueldo, de tertulianos pagados por el régimen para que lean lo que dicen de Moncloa que tienen que decir, al unísono, sin analizar con criterio las cosas".

"Cuando esto se sufre es cuando uno empieza a perder la confianza en la democracia, en su propio país, que es lo que le pasa a él. Yo tengo la obligación de no hacer lo mismo porque sino esto se acaba", ha dicho sobre las palabras de Cano.