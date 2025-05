A Rosa Villacastín le preguntan por Ana Rosa Quintana y habla así de claro sobre ella

La periodista Rosa Villacastín ha sido muy clara cuando, durante una entrevista, le han preguntado por Ana Rosa Quintana, con la que presentó en los años 90 el exitoso programa Extra Rosa.

En una conversación con Euprepio Padula en El Círculo Independiente, Villacastín ha recordado que en aquella época Ana Rosa Quintana estaba en el paro y que ambas habían trabajado ya juntas en la radio.

"No nos parecemos en nada. Ana Rosa tiene una cosa que yo no tengo: mira a cámara, sonríe y ya se lleva a todo el mundo. Y yo no sé mirar a cámara y las dos somos muy diferentes y eso al público le puede gustar. Y así fue. Un bombazo", ha recordado la periodista sobre los inicios de aquel programa.

"Es una empresaria nata, vamos. Ella sabe negociar, sabe el valor del dinero. Ya es millonaria, pero podría ser mucho más. Tiene 44 pisos, creo. Pero es una gran empresaria Tiene ojo para saber dónde hay que invertir, dónde hay que hacer, lo que hay que hacer. Y eso es un mérito", ha admitido.

En cuanto a los programas de la mañana actuales, Villacastín ha asegurado que sólo ve TVE: "Yo sólo veo a la Intxaurrundo, me gusta su seriedad, no va de diva. Creo que en este momento es un referente o el referente de televisión".

"Creo que TVE está jugando unas cartas muy fuertes, pero creo que está ganando una batalla muy importante", ha señalado.