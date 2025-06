Abre el desayuno de los militares españoles y alucina con lo que se encuentra: no es la única

La usuaria de TikTok @corina2g se ha sorprendido al analizar lo que contiene un paquete de desayuno de combate del Ejército de España. Una impresión que han compartido muchos usuarios, que a la vez han intentado dar explicación.

"En este pack está el desayuno de los militares en España. Vamos a ver qué tiene y vamos a probarlo. Viene hasta arriba, veamos qué desayunan", dice la usuaria, que señala lo primero que le llama la atención: "Me sorprende de este pack que no traiga cubiertos".

"Lo primero que voy a preparar es el mítico vaso de leche con cacao y muesli: leche semidesnatada en polvo, un poquito de agua, removemos. No tiene mala pinta. Ahora le echamos el cacao en polvo. Huele a Nesquik. Mala pinta no tiene. Está bueno", sentencia.

"Pasemos a la parte del muesli crujiente. Plátano, cereales, pasas. Bua, qué rico. Tiene coco. Esto está buenísimo. En el propio pack de desayuno también tienen las galletas, que vienen mogollón, con la miel y con la crema de cacao y avellana. Qué buena está esta crema", celebra.

Dicho eso, destaca lo que más le choca: "Tengo que admitir que me sorprende que el desayuno de los militares sea solamente dulce. No hay nada salado".

"Para terminar, como lo incluyen, vamos a utilizar el cepillo de dientes y la pasta de dientes", explica antes de destacar que también tiene un "chicle de hierbabuena".

En los comentarios, algunos usuarios lanzan hipótesis de por qué ese desayuno es así. "Asumo que será así para aportar un boom de carbohidratos ya que los militares al tener un trabajo tan físico necesitan mucha energía", dice una persona.

"Todo es dulce porque es lo barato..." apunta otra, a lo que un tercero responde: "Ignoremos la parte de que el azúcar es un conservante natural y que es un gran aporte de energía inmediata supongo".

Otros explican la razón por la que no hay cubiertos: "Los cubiertos nos vienen de dotación, por eso no los incluyen, las raciones vienen bastante bien comparados con otros países la verdad, aunque 15 días comiendo de raciones no es agradable, pero no están mal".