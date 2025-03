Adrián Díaz, de campeón de España de parkour a artista callejero: "Se puede vivir bien de hacer espectáculos de calle"

Adrenalina, pasión, valentía, millones de visualizaciones en redes sociales y mucha vocación definen la vida de Adrián Díaz Bernal, más conocido como AdrianDB (@adriaan_db), un chico sevillano que a sus 23 años se proclamó campeón de España de parkour y que ahora, a sus 24 años, se gana la vida haciendo espectáculos callejeros por el mundo.

Y, aunque a primera instancia pueda parecer que portando ese título la vida de acróbata se le puede hacer más fácil, lo cierto es que no mucho, según confiesa Adrían en una entrevista para el HuffPost.

"La competición de España realmente no me dio la visibilidad que yo me esperaba, sí que es verdad que gracias a esto yo voy a competir a nivel mundial en Francia, que es interesante a nivel de título y tal, pero poco más", comenta el sevillano.

Ni demasiada visibilidad, ni patrocinadores, ni dinero suficiente. "Que va, tener un nombre en el parkour no da para vivir, para nada. Pero bueno, en España es un poco así, ¿no? Si no es fútbol es complicado que haya un apoyo así fuerte. No sé qué organizaciones se tienen que involucrar, pero en el campeonato de España fueron 500 euros de premio por haber quedado primero", explica el deportista.

"Por eso también este año estoy un poquito más enfocado en mis espectáculos que en las competiciones, porque las competiciones son como ya muy arriesgadas y claro, como trabajo con mi cuerpo, pues es una decisión de este año considerable", expone el artista callejero.

"Yo al final vivo de mis espectáculos y de mi carrera como artista", afirma Adrián, quien asegura que "se puede vivir bien de hacer espectáculos en la calle". Y esta es la vida que ha elegido y que, de momento, le tiene enamorado.

Adrián haciendo una acrobacia en uno de sus espectáculos Imagen cedida por Adrián Díaz

Las plazas y calles de Londres, Montreal, Florida, Miami, Nueva York, Sevilla, Valencia o Mallorca son solo algunos de sus escenarios, lugares en los que el artista vive y trabaja durante un corto periodo de tiempo, antes de elegir su próximo destino.

"Me siento afortunado porque tengo esa posibilidad de poder trabajar donde quiera, los espectáculos me dan esa libertad. Además, puedo trabajar con quien quiera, cómo quiera y en el horario que yo quiera", relata el artista.

"Lo que pasa es que hay pocas personas que viven bien y que les puede llegar a ir bien porque hay muchas dificultades. Pero sí, en la calle hay de todo. Artistas que lleva años haciendo espectáculos en la calle, incluso muchos payasos de circo súper famosos, del Circo el Sol y todo, vienen de hacer espectáculos callejeros", informa Adrián.

"De hecho, puedes encontrarte a gente que ha rechazado el contrato de una compañía porque gana más en la calle. Eso pasa, muchas veces la calle te paga incluso más que una compañía y, entonces, rechazas el contrato porque dices: bueno, si es que me va mejor haciendo espectáculos por mi cuenta", relata el campeón de parkour.

"Y claro, también está el chaval que se le viene normalmente a la gente a la cabeza, sin infravalorar eh, pero el chaval que a lo mejor está en el semáforo haciendo malabares... O bueno, a mí incluso me han llegado a comparar con la gente que está pidiendo en la calle", comenta el deportista, sorprendido con estas comparaciones.

"Me han llegado a decir: 'Mira, es que me he acordado de ti'. Por Dios, ¡madre mía! ¿Te vas a acordar de mí por una persona que está así mendigando? O sea, no es lo mismo", aclara el artista callejero.

Adrián en medio de un espectáculo Imagen cedida por Adrián Díaz

En cuanto a cómo decide a dónde ir, el acróbata explica que se hace una ruta en función a las festividades y de donde haya más turismo, teniendo siempre en cuenta, por ejemplo, las ciudades grandes "en las que hay gente en todos lados".

"También me guio según la temporada y el clima. Porque, por ejemplo, en verano hay turismo por todas las playas, pero en Sevilla hace mucho calor; o en Londres nos funcionó muy bien en verano, pero en invierno hace mucho frío", apunta el deportista.

Además, Adrián también ha contado que viajar por el mundo le enseña un montón de cosas, como la diferencia de mentalidades que hay entre países: "En Estados Unidos está muy normalizado el tema de las propinas. O sea, no es como aquí, que la gente a la que le ha gustado mucho dice toma 5 o 10 euros, en América es como más normal decir: bueno, dale 20 o 50 dólares".

Otro gran aliado en su carrera como artista han sido las redes sociales. "Gracias a empezar a subir contenido de mis espectáculos a las redes estoy empezando a pivotar de la calle a las contrataciones. Me ven en redes y dicen: ostras, pues yo lo quiero para mi comida de empresa, para mi comunión, para la boda...", relata el acróbata.

"Me han salido muchos espectáculos, ahora parece que todo tira para adelante y ya por fin puedo dar paso y organizarme y decir: venga, me doy de alta como autónomo, me organizo, empiezo a pagar impuestos... Es una oportunidad nueva para mí y bueno, pues es una transición. Ahora a organizarme bien, a hacer las cosas guay y que siga creciendo todo", comenta orgulloso el sevillano.

En este sentido, el artista callejero confiesa que su ambición y su sueño es "llenar teatros". "No sé muy bien cómo es el proceso, pero eso es algo que me encantaría, poder decir: Adrián va a actuar en Gran Vía, en Madrid, y a las entradas están a la venta. Y bueno, claro, puestos a pedir, pues que esté lleno", concluye con optimismo el artista.