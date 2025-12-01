Alberto Chicote es cristalino al responder qué le parece que Buenafuente y Silvia Abril presenten las campanadas

Son ya diez años. Este 2025 el chef Alberto Chicote y Cristina Pedroche volverán a la televisión para dar las campanadas y recibir el nuevo año en Antena 3. Este año será de forma simultánea con La Sexta y enfrentarán un gran y nuevo reto frente a los nuevos presentadores de las campanadas en Televisión Española, la pareja de Andreu Buenafuente y Silvia Abril.

Durante la celebración del Atresplayer Day en Gran Canaria le han preguntado qué opina del tándem Buenafuente-Silvia Abril de cara a las campanadas, sobre todo porque van a ser sus rivales durante la Nochevieja. Chicote, con toda la sinceridad del mundo, ha hecho una descripción de ambos lleno de halagos.

"Me parece bien. Profesionales como la copa de un pino. ¿Dónde va a parar? Vamos, para mí es un alegrón tener en otra cadena a gente tan, tan, tan buena. De lujo", ha pronunciado el chef en primera instancia.

"Buenafuente es un tío elegante"

Ha descrito hasta dónde van a estar: "Van a estar al otro lado de la calle, nosotros estamos en la terraza de lo que era mi restaurante antes y ellos están al otro lado".

Más tarde le han preguntado por la posibilidad de que les saluden, en referencia al icónico momento de las pasadas campanadas en las que el presentador de televisión David Broncano y la humorista Lalachús les saludaron desde su terraza.

"No lo creo, no, no. Buenafuente es un tío elegante de cojones", ha rematado Chicote ante el corrillo de periodistas.

Los presentadores de las campanadas

Ya se sabe que en La 1 estarán Andreu Buenafuente y Silvia Abril, mientras que en Antena 3 repiten por décimo año consecutivo Alberto Chicote y Cristina Pedroche. En Telecinco y Cuatro los elegidos han sido Sandra Barneda y Xuso Jones.

La ganadora de Operación Triunfo 2020, Nia y el cantante St. Pedro serán los encargados de presentar las campanadas en las Islas Canarias.