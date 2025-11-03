Jordi Cruz dice que antes se hacían 14 horas al día y ahora "solo ocho" y Alberto Chicote responde
Entrevistamos al cocinero, que estrena nueva temporada de 'Batalla de restaurantes' y le preguntamos por las palabras del jurado de 'MasterChef'.
Jordi Cruz fue noticia hace unas semanas por unas declaraciones polémicas sobre la hostelería en el podcast Se me antoja, presentado por Montagud, donde habló del cambio que ha habido en su profesión en los últimos cinco años, sobre todo después de la pandemia.
El premiado cocinero —con cinco estrellas Michelin, distribuidas en dos de sus restaurantes: tres en el restaurante ABaC (Barcelona) y dos en el restaurante L'Angle (Barcelona)— y jurado de MasterChef habló sobre el importante cambio en la mentalidad de los trabajadores de la hostelería.
"En cinco años ha cambiado la forma de pensar de nuestro oficio totalmente, hemos pasado de ser espartanos, de meterle 14 horas, de verlo como algo bonito y sacrificado, a hacer solo ocho horas", dijo.
Algo que a él, como "purista del oficio", aún le cuesta acostumbrarse porque "ha faltado ese margen de tiempo para adaptarte y lo ves todo muy raro".
Y explicó: "Cuando tú intentas hacerlo muy bien, que tu restaurante funcione muy bien, con el personal que no te remate porque piensa diferente... Está cambiando la forma de pensar, ya no está alineado contigo, piensa distinto, y encima estás en la tele, que te pide que lo hagas también".
Alberto Chicote responde
En una entrevista a Alberto Chicote en El HuffPost con motivo del estreno de una nueva temporada de Batalla de restaurantes, preguntamos al cocinero madrileño por las declaraciones de Jordi Cruz.
"Hablando de la situación de la hostelería en España. Decía Jordi Cruz en un podcast que en cinco años había cambiado muchísimo todo. Que a él no le había dado tiempo a actualizarse. De hacer 14 horas y vivir el oficio... él hablaba de la pasión a que la gente vaya a hacer ocho. ¿Tú cómo vives este cambio en la hostelería como dice Jordi Cruz?", le preguntamos literalmente.
"En mi restaurante, desde hace tiempo, la gente trabaja en estas condiciones que tú estás diciendo. Me parece que es verdad que ha cambiado mucho pero ha cambiado para mejor", ha dicho a El Huffpost.
Para Chicote, "todos los cambios que sean para mejor, bienvenido sean": "¿La gente ahora puede trabajar en una cocina con unas mejores condiciones? Olé. Ojalá lo hubiese tenido yo cuando empecé".
Ha recordado Chicote que él empezó a cocinar hace casi 40 años "y no podíamos ni soñar con las condiciones que estamos teniendo ahora para hacerlo": "¿Ha mejorado? Sí. ¿Bienvenido? Desde luego. Cuanto mejor podamos vivir todos, miel sobre hojuelas".