Jesús Calleja: "No conozco a ningún científico que diga que no es posible la vida extraterrestre"

Jesús Calleja va a hacer historia. El aventurero español se convertirá en unos días en el tercer español en viajar al espacio tras Pedro Duque y Miguel López-Alegría. Además será el primer español que lo haga en un vuelo de Blue Origin, la compañía de Jeff Bezos, dueño de Amazon.

Precisamente será en Prime Video —los primeros dos capítulos este lunes 3 de febrero— y Mediaset donde se podrá ver la subida de Calleja al espacio, que todavía no tiene fecha pero que será inminente: "El próximo vuelo tripulado".

El aventurero ha dado una rueda de prensa juntos a los directivos de Prime Video y de Mediaset y después ha charlado con periodistas. En respuesta a una pregunta de El HuffPost sobre si ahora va a poder demostrar a ciencia cierta que la tierra no es plana, Calleja ha querido mandar un mensaje a los terraplanistas.

Desde hace un tiempo Calleja responde en redes a los conspiranoicos con vídeos en tono de humor pero profundamente científicos: "Me preocupa la gente joven que ve mucho las redes sociales y se hace una idea que no es y te estás construyendo como persona pues hombre al menos adquiere la información correcta. No las fake news".

Además ha contado que esta semana previa al estreno se ha producido un movimiento desde Latinoamérica, España e Italia diciendo que ahora por fin los terraplanistas van a tener una semana mala.

En un corrillo con periodistas ha sacado pecho de que todos los astronautas que están por ir al espacio, como Pablo Álvarez y Sara García, sean también de León. Con pesar ha explicado que no va a poder llevar cecina de su tierra porque no está permitido llevar comida: "Quiero llevar mi bandera de España y mi bandera de León".

Calleja ha querido ir al espacio desde que era un niño y fue el exconsejero delegado de Mediaset Paolo Vasile el que se lo propuso: "Fui pensando qué va a pasar a ver si me echan, yo qué sé". Pero ni mucho menos: "Cuando te cuentan esto pensé que era una broma. Me puse rojo, me emocioné. Paolo impone pero se me olvidó todo: le abrazaba, se convirtió en mi padre o mi abuelo. Para mí ha sido una persona muy especial en mi vida".

¿Y después del espacio qué le queda? En rueda de prensa ha deslizado la idea de que todavía hay un paso más: la estación espacial internacional. "Si esto queda bien y hay interés quién te dice a ti que la compañía Blue Origin, que tiene capacidad de crecimiento, me gustaría estar siguiéndole la pista. Si alguien algún día tuviera que comunicar algún proyecto más de Blue Origin podría soñar. Esto es de cosecha propia, no existe, no pongáis Calleja dice que va a ir a la estación espacial. No me hagáis esto. Como paja mental siguiente me gustaría que pudiera volver".

En el corrillo ha salido el tema de la vida extraterrestre, de los viajes al espacio para personas de la calle —ricas, pero de la calle— y de la obsesión de Elon Musk por ir a Marte.

"No conozco a ningún científico que diga que no es posible la vida extraterrestre. Todos admiten que igual que se ha dado aquí se ha podido dar en otro lugar. ¿En qué forma? No lo sabemos", ha señalado el experto.

Sobre el viaje a Marte ha comentado que la nuestra es una civilización de exploradores: "La aventura va con nosotros. Nos gusta saber qué hay ahí. Para poder hacer esos viajes hace falta una empresa privada. Lo que hizo la NASA de poner un hombre en la luna era una estrategia geopolítica con Rusia, acordaros de la Guerra Fría, la crisis de los misiles. Era gastar el dinero que no tenemos pero lo vamos a hacer. Eso ya no existe".

"La NASA no fabrica nada, se lo da a compañías externas como Space X o Blue Origin porque optimizan y la tecnología es más sofisticada", ha señalado. En cuanto a por qué Marte ha afirmado que quizá sea "una posible salvación de futuro para traer minerales que no tenemos".

Los metales necesarios para fabricar tecnología no existen en la Tierra y no se pueden formar por geogénesis "son impactos de meteoritos": "Cayó un meteorito ahí, eso es el oro. La coltanita, el tantalio, vinieron de fuera. Si vamos a por ellos resolveremos muchos problemas de la Tierra".

El aventurero ve con buenos ojos que la empresas se financien con este tipo de viajes: "El turismo espacial es una forma de financiar el futuro para que la exploración espacial sea económica. La época del Apolo es inviable volver a hacer eso, jamás. Lo ha de hacer la empresa privada y tendrá que hacerlo de diferentes maneras".

En cuanto a la fecha concreta del viaje, Calleja insta a una compañera periodista a mirarle a los ojos para dar una respuesta: "No lo sabemos, sólo sabemos una cosa cierta, el próximo vuelo tripulado. Espero que tengan el decoro de decírmelo 15 días antes".