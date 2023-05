Álvaro Morte cuenta qué pasó al final de la segunda temporada de 'La casa de papel'

El actor Álvaro Morte, recordado por su papel de El Profesor en La casa de papel, ha explicado lo que ocurrió al final de la segunda temporada de esa serie y que supuso para quienes trabajaban en ella un punto de inflexión.

"Nosotros, la productora, habíamos firmado con Antena 3 dos temporadas y eso iba a ser la serie. De hecho, tú ves las dos primeras temporadas y la serie acaba. Entonces, de repente, en ese momento nosotros ya nos despedimos de los personajes, ya tuvimos nuestro luto de separarnos del personaje", ha explicado en una entrevista en UrbanaPlayFm.

"Sí es verdad que decías: qué pena que a lo mejor estos personajes hubieran tenido un poquito más de desarrollo, un poquito más de juego. Y pensabas: pero bueno, si no ha tenido tanto éxito pues no pasa nada, vamos a hacer otras cosas", ha explicado Morte, recordando que en un primer momento La casa de papel tuvo una acogida "normal" y que además lo que se había firmado era precisamente una serie de solo dos temporadas, por lo que tenían "asumida" la situación.

"Pero de repente el éxito de La casa de papel fue una explosión, en muy poco tiempo llegó a muchísimos sitios y dijeron: 'Vamos a retomar esto'. Entonces pasó una cosa muy bonita: el retomar el personaje pero además desde el punto de vista de: ahora tengo como una segunda oportunidad", ha continuado el actor.

"Muchas veces, si no has terminado, no te da tiempo de ver objetivamente desde fuera, con otra perspectiva, lo que se ha hecho. Y los disfrutas desde otro sitio como muy agradable. Y cuando terminamos al final todas las temporadas, te despedías pero no con sensación de tristeza, sino con agradecimiento de haber tenido esa segunda oportunidad", ha rematado.