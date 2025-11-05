Amaia Salamanca habla así de cómo es interpretar a Letizia y acaba destacando esta característica de la reina

La actriz Amaia Salamanca, que saltó a la fama a nivel nacional por la exitosa serie Sin tetas no hay paraíso, ha concedido una entrevista al diario El Español en el que ha hablado de la reina Letizia y de cómo fue interpretarla en la serie Felipe y Letizia, que se emitió en 2010 y que está en la plataforma de Netflix.

"Hace poco volvió a ponerse de moda la serie Felipe y Letizia en Netflix, en la que usted interpreta a Letizia desde que era periodista hasta el día de su boda con el príncipe de Asturias. ¿Qué siente al verse ahora, 15 años después de haberla rodado?", le han comenzado preguntando.

"Es muy curioso. Me hizo mucha gracia verla otra vez en el número uno de las series más vistas de Netflix y han pasado 15 años", ha afirmado la actriz, que ha confirmado que volvería a interpretarla en caso de que quisieran seguir la serie al estilo The Crown. "Yo encantada", ha sentenciado.

La actriz ha añadido que le parece "un filón, una gran historia porque la monarquía tiene grandes historias": "Y si los ingleses han podido, ¿por qué nosotros no? No sé por qué aquí no nos atrevemos a contar esas cosas como sí lo hacen otros".

Destaca su forma de andar

En la misma entrevista, Salamanca ha confesado que no le llegó a decir nada Letizia, pero que sabe que el guion sí que lo recibieron en la Casa Real, aunque nunca se llegaron a pronunciar.

"A la reina Letizia la he visto varias veces y siempre ha sido muy educada y muy atenta conmigo; pero nunca hablamos de este tema, lo cual entiendo perfectamente", ha reconocido.

Finalmente, también ha señalado cómo la interpretaría hoy en día. Para ello, aunque ha comentado que no lo había pensado, ha destacado "su forma de andar y de moverse porque es muy característica". "Es muy distinguida. Ese porte sería clave para interpretarla", ha concluido.