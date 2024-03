Así ha reaccionado la prensa británica al anuncio de Kate Middleton

Kate Middleton tiene cáncer. La princesa de Gales ha anunciado este viernes que ya ha comenzado un tratamiento de quimioterapia después de haberse sometido a una cirugía abdominal el pasado mes de enero.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Después varias semanas de especulaciones en los medios británicos todos estaban expectantes ante el anuncio de Middleton, que ha emitido la BBC. "La cirugía fue exitosa. Sin embargo, las pruebas tras la operación hallaron que había habido cáncer. Por lo tanto, mi equipo médico recomendó que me sometiera a un tratamiento de quimioterapia preventiva y me encuentro ahora en sus fases iniciales", ha explicado en el vídeo la princesa.

Los medios de comunicación británicos han seguido minuto a minuto las palabras de Middleton y ahora mismo todos llevan en portada el anuncio de la princesa de Gales. Así han reaccionado los periódicos y tabloides más conocidos de Reino Unido:

En The Times hablan del "emotivo" vídeo y se enfocan en que, desde finales de febrero, lleva recibiendo tratamiento. Según el citado medio, el anuncio llega ahora porque la institución quería proteger a sus hijos George, Charlotte y Louis.

En The Guardian llevan una noticia en la que cuentan lo que se sabe y lo que no del anuncio de Kate Middleton, de 42 años. Sobre el cáncer comentan que el Palacio de Kensington dijo que no compartiría más información médica sobre la forma o etapa del cáncer descubierto.

La mayoría de medios coinciden en usar la palabra "shock" para definir el anuncio de la princesa que, como señala The Guardian, el vídeo se grabó el pasado miércoles pero se ha emitido este viernes.

Por su parte, The Independent ha hablado de que el anuncio de la princesa de Gales es "valiente" y en un artículo firmado por Sean O'Grady piden que una vez que se sabe qué le pasa a la princesa hay que dejarla en paz.

Los tabloides británicos también coinciden en el uso de la palabra "shock". El Daily Mail ha explicado en su noticia principal que Guillermo se enteró de que Kate Middleton tenía cáncer el pasado 27 de febrero y hablan del "valiente" anuncio en un "emotivo" mensaje. Además, llevan noticias del estilo: Cómo decirles a tus hijos que tienes cáncer. Con una foto de Middleton junto a sus hijos.

El Daily Mail también ha resuelto una de las dudas más repetidas de las últimas semanas: la ausencia del príncipe Guillermo al funeral del rey Constantino de Grecia. Según el medio, no asistió a la capilla de San Jorge porque ese día se enteró del cáncer de su esposa.

"La princesa Kate anuncia un impactante diagnóstico de cáncer en un emotivo mensaje de vídeo", dice The Sun, que recoge que la princesa de Gales suspende las actividades de Pascua de los próximos días por su estado de salud.

Y The Daily Mirror, al igual que el resto de periódicos, habla también de "emotiva y sentida" declaración televisada al mundo y grabada el pasado miércoles. "En señal de su increíble valentía, la princesa emitió un mensaje de esperanza para aquellos que también enfrentan su propia batalla", recoge el medio, citando unas palabras del discurso de Middleton que pide no perder la fe ni la esperanza.