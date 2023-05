Este cartel visto en un bar enciende Instagram: del "poco diplomático" al aplauso total

Los niños se han convertido en los últimos años en objeto de fuerte debate en la hostelería: han proliferado hoteles de 'solo adultos', en los que los menores de determinada edad no pueden entrar, y también algunos bares y restaurantes empiezan a mostrarse reticentes a la hora de recibirlos.

Eso ha provocado un tenso enfrentamiento entre quienes consideran muy discriminatorio eso y quienes lo aplauden porque creen que a los niños les deben cuidar sus padres y que ellos no tienen que aguantar alboroto de otros.

Con ese contexto, no es de extrañar que el cartel que se ha visto en un bar y que ha subido a Instagram la popular cuenta Soy Camarero haya provocado miles de 'me gusta' y cientos de reacciones polarizadas.

"Está usted entrando en un bar. Esto no es una guardería, controle a sus criaturas", se lee en grandes letras. Luego, un poco más pequeño, pone: "Gracias por su colaboración. No todo el mundo tiene por qué aguantar a los niños de los demás".

El cartel ha provocado reacciones como estas:

- No solo el personal! Porque tengo q soportar a niños ajenos cuando quiero tomarme algo tranquila en un bar?

- Este cartel tendría que estar en todos los bares y restaurantes pero también un cartel que diga si es usted un maleducado no es bienvenido. Hay adultos que son peores que los niños.

- Nosotros fuimos a comer y tuvimos toda la comida a un niño de unos 3 años jugando con los hielos de l cubitera…. los papás tan tranquilitos con sus cosas!!!!

- Mejor dales un móvil o una tablet para qué dejen de ser niños y dejen de comportarse por naturaleza como lo que son, hoy en día parece que molesten en todas partes..pa flipar!!

- Controle sus CRIATURAS Y SU DELIRIO DE GRANDEZA. Sea amable y sobre todo respetuoso y recibirá el mejor servicio de su vida

- Yo estado en un bar donde se ha cantado el cumpleaños feliz, se ha gritado por un gol o la gente se movía en una despedida de soltera. Y habían otras mesas, si grita un señor por gol no es un problema y si lo hace un crío si?? Puedes cantar cumpleaños feliz si son una panda de amigos cuarentones pero ojo que grite un niño?? Y las despedidas de solter@ que ha veces hay juegos y tonterías, los mayores podemos jugar pero los críos son maleducados.

- El fondo del mensaje bien, creo que todos lo entendemos....pero el texto no es nada diplomático, cambiaría el " controle sus criaturas" por un " hágase cargo de sus hijos" siempre con un por favor y un gracias que nunca está de más...

- Que cartel más erróneo. No hay que centrar la atención en los niños, los niños son niños. Sería más correcto decir en este establecimiento hay más clientes que respetar, así que si no puede o quiere prestar atención a sus hijos, o es un maleducado y va a molestar al resto de comensales, absténgase de entrar. Criminalizar a los niños así no está bien.

- Unas ganas de colocarlo en el restaurante 😂 tenemos mucha paciencia y buena onda pero no hay necesidad de que un niño esté corriendo por todo el restaurante, molestando incluso a otros clientes. Rompen cosas y hay que entenderlos “porque son niños”… todos son bien recibidos y bienvenidos pero los padres tienen que enseñar a sus hijos en qué lugar pueden correr y jugar y donde definitivamente no.

- Mis padres han tenido bar más de 15 años y he visto como padres irresponsables tenían los niños en el bar hasta la 1 de la mañana… eso debería estar prohibido y lo que no tiene sentido es que lleves a tu hijo a un bar y tenga que estar más pendiente del niño el camarero que los propios padres….

- No son los niños, somos los adultos. Si fuéramos un ejemplo, esos carteles no serían necesarios (y tampoco lo son de todas, todas)