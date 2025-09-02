Compara lo que vale un chalet en Texas con un piso en Madrid y se lleva un buen tirón de orejas

El usuario @patrims ha subido a su cuenta de la red social X, anteriormente conocida como Twitter, dos capturas de pantalla de la web de Idealista que reflejan una realidad de lo más desalentadora.

"Medio millón de euros en Madrid vs en Texas", ha destacado el tuitero justo antes de adjuntar las imágenes, en las que se puede ver que el piso de 99 metros cuadrados y tres habitaciones en el barrio de Canillas, en Madrid, vale 515.000 euros.

Por otra parte, en la segunda imagen se puede ver un chalet de 232 metros y cuatro habitaciones, con jardín incluido, que tiene un precio de 569.000 dólares, que son 486.000 euros, en Texas.

Una comparación que ya ha alcanzado los 4,4 millones de visualizaciones, los 43.000 'me gustas' y los 2.000 retuits, además de haber superado los más de 1.000 comentarios, aunque muchos de ellos han sido para darle un buen tirón de orejas al tuitero.

"No es justa esa comparación. Texas a Madrid, lo que New York a Cuenca. Busca cuanto vale un piso de tres habitaciones en Boston/NYC/LA en un zip code de barrio seguro y veras que es el mismo abuso, pero equilibrado a dólar", ha comentado un usuario.

"Es que la urbanización de Texas que fuiste a buscar está totalmente a las afueras, no tienes absolutamente nada a una distancia a la que puedas ir andando. En cambio en el piso que buscaste de Madrid tienes super, piscina, colegio y centro de salud a menos de 10 minutos", ha apuntado otro tuitero.

"Comparar un chalet en el interior de Texas (que es todo desértico y despoblado) con un chalet en una ciudad masificada como Madrid es como comparar un chalet en Los Ángeles o Manhattan con un chalet en un pueblo perdido de La Mancha", ha destacado otro internauta.

"Para qué querría yo una casa de cartón piedra en un país con huracanes y tornados por semana"; "No confío en nadie que prefiera vivir en Texas antes que en Madrid", han apuntado también los internautas más divertidos.