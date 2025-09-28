Comparte hasta 4 trucos para la Comic-Con de Málaga que nunca viene mal saber

La ciudad de Málaga ha acogido a la primera San Diego Comic-Con fuera de Estados Unidos—y así lo hará hasta 2027—, recogiendo a decenas de miles de personas cada uno de los días que el evento hasta su finalización este domingo 28 de septiembre.

El usuario de TikTok Álex Camo (@alexcamoo) ha compartido hasta cuatro trucos o consejos después de pasar varios días allí. "Como queda poco os voy a dar los trucos o consejos según lo que he podido ver, ya que he estado los días anteriores, especialmente para ahorraros dinero, tiempo y qué es lo mejor que podéis hacer para verlo todo", ha expresado al principio del vídeo.

"El primer truco es muy básico: llegar temprano. Lo más temprano que podáis, no estoy diciendo que os vayáis a las seis de la mañana, pero si podéis llegar tempranito, cosa de 8:30 por ahí, bien, porque esto nos va a llevar a los demás trucos", ha relatado.

Al llegar relativamente pronto habrá mucha más oportunidad de encontrar aparcamiento justo en la entrada de la Comic-Con y solo piden 1,20 euros para todo el día. "Una vez dentro, lo primero que os recomiendo es ir a ver la parte de dentro, donde están todos los stands, tiendas, ruletas, de todo, es el sitio que más pronto se peta y hay aforo", ha comentado.

Como tercer consejo, ha verbalizado que en caso de tener reserva para un panel, lo mejor es no preocuparse porque vas a entrar sí o sí. "Te pone que llegues 45 minutos antes, yo he estado llegando justo o 15 minutos antes y entras, porque primero entra la gente con reserva", ha matizado.

"El cuatro es un trucazo para la comida, no todos sois de Málaga, puedes comer en la Comic-Con o si habéis llegado temprano, tendréis el coche cerca de la entrada y con una neverita de playa que guardes, que esté fresquita, se mantiene todo el día en el coche", ha afirmado.