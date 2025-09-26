10+1 cosplays espectaculares que ha dejado la Comic-Con de Málaga

Es la primera vez que la San Diego Comic-Con, una de las convenciones de entretenimiento y cómics más importantes del mundo, sale de Estados Unidos. La ciudad de Málaga, en España, ha sido la afortunada de acoger este monumental evento al que han acudido miles de fans de todo el mundo.

Como acostumbra este evento, los asistentes han acudido con su traje de gala. Y no uno cualquiera como el que se está graduando en la universidad o el que ha acudido a la boda de su tía Manoli, sino que estamos hablando de los famosos 'cosplays', en los que los participantes se disfrazan de un personaje en específico.

Algunos de los participantes han dado todo de sí para que la vestimenta y los accesorios de su personaje sean clavados y se han visto algunos muy ingeniosos. En el HuffPost te traemos 11 cosplays espectaculares que nos ha dejado la Comic-Con de Málaga.

Antes de pasar a la lista hay que hacer una mención honorífica a la mujer de la portada que ha llegado a la convención disfrazada de La Bruja Escarlata, personaje icónico de Marvel, destacando por el ingenioso mecanismo con hilos para crear el efecto visual de que el libro—conocido en los cómics y películas como Darkhold— flote entre sus manos.

1. Más de uno se habrá llevado algún susto cuando Predator ha aparecido por el recinto. El cosplay de la criatura alienígena cuenta con detalles en sus colgantes con los cráneos de sus presas.

Cosplay de Predator en la Comic-Con de Málaga 2025 EFE

2. Un hombre ha acudido disfrazado con el traje del Batman de Michael Keaton. A alguno le va a doler el bolsillo cuando sepa que le ha costado 2.000 euros. Pero es clavado.

3. La usuaria Belén Potter es el claro ejemplo de que con poco se puede hacer mucho. Lo demuestra con su disfraz de Venom y ojo, que no es el que estás esperando.

4. La princesa Zelda no ha querido perderse la convención e iba acompañada del Rey Brujo de Angmar, líder de los Nazgûl, conocido como el teniente más poderoso de Sauron, villano principal de la saga El Señor de los Anillos.

5. Darth Maul es cada vez un personaje más común entre la comunidad de cosplayers de Star Wars. Este es de los mejores que se ha visto.

Un asistente disfrazado de Darth Maul en la Comic-Con Malaga 2025. TikTok: @200poundsdown

6. Alguien debe decirle al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que juntarse con Deadpool es peligroso. Y sin son cuatro ya...

Juanma Moreno junto a asistentes disfrazados de Deadpool. EFE

7. La primera aparición del Duende Verde en el cine en Spiderman, del director Sam Raimi, fue realmente terrorífica. Un asistente le rinde homenaje y ojo a las zapatillas.

Asistente disfrazado de El Duende Verde en la Comic-Con de Málaga 2025. EFE

8. Marvel siempre presente en la Comic-Con, esta vez con un disfraz muy conseguido del filántropo millonario Tony Stark en su armadura de hierro. Ironman iba acompañado de Spiderman y Miles Morales.

Asistentes disfrazados de Miles Morales, Ironman y Spiderman. EFE

9. Espectacular cosplay de Katara, personaje de Avatar: la leyenda de Aang con un detalle muy conseguido para simular el control elemental de agua.

Asistente disfrazada de Katara en la Comic-Con de Málaga 2025 EFE

10. Una hermana de la batalla de Warhammer 40.000. Dice en Diario Sur, periódico malagueño, que está pasando "un poco" de calor.

11. Javier Bardem estaría orgulloso de que la tribu fremen, de Dune, hayan visitado la Comic-Con.