Álex de la Iglesia ha estado en todas las Comic-Con, pero de la de Málaga tiene algo muy claro que decir

Pase lo que pase la ciudad de Málaga está haciendo historia después de que arrancara la primera San Diego Comic-Con fuera de suelo estadounidense. Y sí, España acogerá este monumental evento hasta 2027, por lo que hasta el momento, hay cómics y frikismo para rato.

Uno de los grandes deseos de los fans era saber qué famosos se iban a dejar ver por el evento y la verdad es que hasta el momento no ha decepcionado: Aaron Paul, Dafne keen, Luke Evans, Jared Leto y otros tantos. El broche final será de oro con Arnold Schwarzenegger como padrino. Eso y la gran cantidad de espectaculares cosplays que los asistentes han preparado para disfrutar de unos días de puro frikismo sin complejos.

Hay cientos de opiniones en redes sociales de usuarios que han tenido la suerte de acudir, y una de las más sonadas ha sido la del director de cine Álex De La Iglesia, que ha dejado muy clara su opinión de lo que le ha parecido, hasta ahora, la Comic-Con. También ha sido partícipe de ella al ser el presentador del panel de la nueva película de Disney protagonizada por Jared Leto, Tron: Ares.

También ha podido conocer al protagonista, Jared Leto: "Mítico, muy majo". Como buen friki, el director de 30 monedas ha dejado muy claro lo bien que se lo ha pasado.

"Desde luego, es el evento más disfrutable en el que he estado y he estado prácticamente en todos: en las Comic-Con, en las Gen-Con. Es flipante. Aquí un colega que piensa lo contrario", ha expresado el cineasta en su perfil oficial de X, añadiendo una fotografía de Gothmog, orco de las Minas Morgul de la saga El Señor de los Anillos.

Ha ido publicando brevemente su paso por el evento y los encuentros que ha tenido, como el de dos asistentes disfrazados del clásico Doctor Strange y la versión de La Bruja Escarlata de Elizabeth Olsen.

Sobre las largas colas y algún problemilla que otro, De La Iglesia ha matizado que el problema es que el evento "es un éxito arrollador, y no se da literalmente abasto. El año que viene tendrán que multiplicar todo por tres. Los fans estamos de enhorabuena".