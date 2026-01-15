Cristina Pardo firma una de las reacciones del día a la defensa de Ramón Arcusa a Julio Iglesias

La presentadora del programa vespertino Más Vale Tarde, de La Sexta, Cristina Pardo, ha firmado una de las reacciones más sonadas del día a las palabras de Ramón Arcusa, cantante y mitad del icónico Dúo Dinámico, sobre Julio Iglesias por su última y gran polémica.

La opinión pública ha saltado en masa tras conocer la denuncia de dos extrabajadoras de las mansiones de Punta Cana y Bahamas en un reportaje que ha publicado ElDiario.es, acusándole de agresiones sexuales durante su servicio doméstico. Se ha hablado y mucho, hasta ahora, de lo que ha pasado, de lo que pasa actualmente y de lo que puede pasar en caso de que salga culpable.

Por otro lado, hay figuras reconocidas que han defendido al cantante, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que alegaba que Madrid "jamás contribuirá al desprestigio de los artistas y menos, al del cantante más universal de todos". Este jueves insistió que es "un artista que no es político".

Pero Ramón Arcusa ha generado un aluvión de reacciones tras sus comentarios en El Programa de Ana Rosa: "Si a ti te violan un día, no te pueden violar cada día. ¿Entiendes? Porque te violan un día y tú eres consciente de que te han violado y vas a la policía. Entonces hubo relación consentida de alguna manera, ¿ok? Y si no era consentida lo parece".

Cristina Pardo le deja las cosas claras

Para la periodista y presentadora, las palabras de Arcusa no tienen "ningún sentido" y le deja claro que las agresiones no se producen solamente "cuando uno al día siguiente se va al hospital para que le hagan un parte médico, porque entonces serían muy sencillas de resolver".

Además, le ha dejado más claro todavía el hecho de que no significa que no haya una agresión por el hecho de que "la presunta víctima se mantenga en el lugar de los hechos, porque precisamente en muchos casos hay una relación de superioridad y subordinación".

"Y eso hace que no sea tan sencillo tomar decisiones", ha concluido, sin poder evitar mencionar justo después que posiblemente Arcusa lo sepa, "y si no lo sabe, pues en fin, tiene un problema".

Iñaki López da la puntilla

Su compañero y coprosentador de Más Vale Tarde, Iñaki López, no ha tardado en añadir una declaración a las palabras de Pardo, afirmando que las "víctimas" de Julio Iglesias tienen un patrón muy claro: "Son mujeres jóvenes, solas, pobres, sin estudios, racializadas... Sabía muy bien qué tipo de perfil buscaba y era un perfil que no sabe o no puede defenderse".