Julio Iglesias elige al abogado de Víctor de Aldama, que también llevó a Cristiano Ronaldo, Cristina Cifuentes o Rita Barberá

Julio Iglesias ya ha elegido abogado para defenderle en la causa contra él por presuntos abusos sexuales a al menos dos trabajadoras. El cantante ha contratado a José Antonio Choclán, actual letrado del empresario y comisionista Víctor de Aldama.

El bufete Choclán tiene su sede central en Madrid y ya ha formado parte del 'clan Iglesias', al haber defendido anteriormente a Carlos Iglesias, hermano del artista, en un caso de presunto fraude de Hacienda.

Estos no son los únicos litigios de gran notoriedad que ha protagonizado José Antonio Choclán y su bufete. En el pasado defendió a Cristiano Ronaldo en otro proceso por presunto fraude fiscal, al igual que llevó la defensa de los también futbolistas Gabi Fernández y Ángel Lafita en el juicio por el presunto amaño del partido Levante-Zaragoza de 2011.

En la actualidad, José Antonio Choclán lidera la representación legal de Víctor de Aldama, implicado en el 'caso Koldo' sobre el presunto cobro de comisiones ilegales en contratos públicos de mascarillas durante la pandemia y en un supuesto fraude millonario en el sector de los hidrocarburos.

Una carrera marcada por grandes casos políticos

Antes ejerció en otros caso político de alto nivel, como abogado de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, en el 'caso Master'. Previamente hizo lo propio con la exalcaldesa de Valencia y parlamentaria del PP Rita Barberá en la causa contra ella en el Tribunal Supremo por presunto blanqueo. Otro de sus casos fue como defensa de David Marjaliza, colaborador en el caso Púnica, entre muchos otros.

El caso saltó a la luz por una investigación publicada por Eldiario.es y Univisión Noticias, que recogían el testimonio de las dos denunciantes. En paralelo, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya se encontraba investigando una denuncia contra Julio Iglesias desde el 5 de enero, cuyos cargos no se conocen por haberse declarado el secreto de actuaciones.

Los hechos denunciados ocurrieron en las mansiones de Iglesias en Bahamas, República Dominicana y también en España. Que el acusado sea español es lo que motiva que intervenga la Justicia española, de acuerdo a lo que rige la Ley Orgánica del Poder Judicial, que otorga la competencia de estas causas a la Audiencia Nacional.

Pese al aluvión de condenas sociales y de críticas recibidas en las últimas horas, Julio Iglesias no ha querido pronunciarse abiertamente y solo adelantó a la revista Hola que todo "se va a aclarar".