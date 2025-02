Cristina Pardo va más allá al hablar de Karla Sofía Gascón: pone de ejemplo el caso de Guillermo Toledo

Karla Sofía Gascón ha pasado de heroína a villana en poco más de una semana después de que desde Estados Unidos recuperasen algunos mensajes antiguos en X (antes Twitter) en los que la actriz criticaba el islam, a Hollywood...

La protagonista de Emilia Pérez, una de las películas más nominadas de la historia de la Academia, ha visto cómo Netflix, distribuidora de la cinta, la ha dejado de lado en la promoción de cara a los Oscar.

En España, desde el plató de Más Vale Tarde, Cristina Pardo ha analizado la polémica y la ha comparado con lo ocurrido con Guillermo Toledo, cuyas opiniones políticas lo dejaron sin trabajo durante muchos años.

Ha señalado la periodista que Gascón ha sido víctima de "un linchamiento masivo y unánime" aunque ha definido de "horrorosos" esos mensajes: "¿Qué hacemos? ¿La mandamos a Guantánamo?".

"Al final ella, no lo sabemos, quizá no pueda volver a dedicarse a esto porque no haya nadie dispuesto a arriesgar su dinero para esto. Te diré una cosa con respecto a lo de Willy Toledo, me parece una diferencia muy importante. Willy Toledo es una persona que eligió opinar de política y eso poco a poco le pudo hacer mella a la hora de trabajar", ha dicho Pardo.

Por el contrario, Karla Sofía Gascón "se acostó un día de una manera y se levantó de otra y eso es muy traumático": "Eres una apestada, nadie se quiere sentar contigo ni en los Oscar ni en ningún sitio".