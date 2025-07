Cuenta su "drama" en la playa: un clásico con el que muchos se sentirán identificados

Prácticamente en pleno ecuador del verano el calor asola España desde hace -demasiadas- semanas. Por ello, algunos afortunados que pueden escapar del trabajo a la playa disfrutan del mar y la arena.

Sin embargo, no todas las experiencias en la playa son buenas, aunque en principio a los que siguen con su horario laboral habitual pueda parecerles imposible. El excesivo calor, la gente y la arena pueden hacer pasar momentos incómodos.

La usuaria de la red social X @frizzante80 ha contado una de esas experiencias muy habituales con la que los más miopes se sentirán muy identificados.

"Os voy a contar mi drama en la playa: dejo las cosas y me meto en el agua. Ando un kilómetro para que me cubra. Salgo y como voy sin gafas no veo dónde estaba. Mientras, sufriendo por las llaves y el móvil. Y todo esto, rebozado en arena", ha escrito.

Algunos usuarios han aprovechado para contar sus propias experiencias. "Yo una vez me tuve que volver al hotel en bañador, pq me fui a dar un paseo y cuando volví, pensé que me habían quitado el vestido roñoso que llevaba y las zapatillas...y luego me di cuenta de que no había salido de la playa por el mismo sitio. El vestido estaba en el mismo sitio", remarcó una en los comentarios.

Y otros han dejado consejos: "Yo me compré una bolsita en los chinos para llevar telf, llaves y monedero, y poder bañarme y va de maravilla, ya no sufro, menos la toalla y alguna cosa mas lo otro lo llevo colgando del cuello".