Iñaki López deja las cosas claras a Feijóo tras defender la actuación de Albiol en Badalona

Alberto Núñez Feijóo ha hecho balance político de 2025 este lunes en la sede del Partido Popular. Desde Génova, 13 ha dicho que ha sido "un mal año para España y un año pésimo para este Gobierno". Además, también ha criticado a Pedro Sánchez aprovechando su faceta de "influencer" en redes sociales.

"Dirigirse a los jóvenes no es recomendar un libro en TikTok, decir lo que escuchas o enseñar frívolamente La Moncloa", ha asegurado Feijóo. Asimismo, se ha referido a los casos de corrupción del PSOE: "El sanchismo no se corrompió con el poder, llegó al poder corrompido".

En otro orden de cosas, el líder del PP también ha respaldado la actuación de Xavier García Albiol, alcalde de Badalona, quien ordenó el desalojo de más de 200 personas de un asentimiento de personas ubicado en el antiguo instituto B9 de Badalona. "Los problemas sociales se resuelven con políticas sociales, no con decisiones ilegales", ha dicho durante su intervención.

Unas palabras que le han valido una respuesta rotunda por parte de Iñaki López. El periodista de laSexta ha recogido las declaraciones de Feijóo sobre esta cuestión, criticando al líder del PP por respaldar al acalde popular de Badalona. "'Políticas sociales' son aquellas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población", ha apuntado Iñaki López.

En esta línea, ha dicho que estas políticas deben aplicarse "sobre todo" a grupos de población "vulnerables", con el objetivo de "reducir la desigualdad". El comunicador vasco ha dicho que la actuación del PP es "mandar a la policía a desalojar y esperar que los migrantes se disuelvan en el aire", aclarando que esto último es una "cosa que no ocurre".

No es la primera vez que Iñaki López reacciona a unas declaraciones del líder de la oposición. En otra ocasión, el periodista de laSexta se refirió al hecho de que el PP no utilizara la palabra "genocidio" para definir los bombardeos y asesinatos en la franja de Gaza y la crisis humanitaria que está teniendo lugar en Palestina.

"Es sorprendente que el PP se esté alejando de la Casa Real y de la Conferencia Episcopal. Esto no lo había visto yo nunca", dijo Iñaki López ante la negativa de Génova a hablar de "genocidio" o, al menos, la "crisis humanitaria insoportable", para en lugar de ello utilizar términos menos graves.