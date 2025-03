Cuenta qué es lo peor de vivir en pueblo de 50 habitantes y genera más de 500 comentarios en 48 horas

La usuaria de TikTok @en.familia.por.e ha dado en un vídeo para la plataforma tres razones por las que no le gusta vivir en un pueblo de 50 habitantes y ha generado más de 500 comentarios en poco más de dos días.

Lo primero que ha contado es que "no tienes privacidad": "Todo el mundo está pendiente de tu vida. Aquí los chismes vuelan a la velocidad de la luz". En este caso, en los comentarios le han dicho que "no es chisme en los pueblos" y que "se llama prevención": "Seguro que son las primeras en echarte de menos si mañana no compras el pan porque te ha pasado algo".

Lo segundo y más importante es la falta de servicios básicos como médicos, ambulancias y supermercados. Y la es que, según ha explicado, no puedes pedir a domicilio en algún local de comida rápida por la distancia: "Estás a 40 kilómetros de la ciudad más cercana. Opciones, o preparártela tú o ser tu propio repartidor".

En los comentarios hay de todo, muchos le dan las gracias por no idealizar la vida en el pueblo cuando desgraciadamente hay carencias de todo tipo: "Me alegro que alguien diga la verdad de lo que es vivir en un pueblo pequeño, todos los vídeos que veo salen diciendo que todo son ventajas y la realidad es otra".

"Yo he vivido en un pueblo de 80 vecinos en invierno y 300 en verano. Cuando mi hija creció había más inconvenientes que ventajas. Ahora vivo en otro de 3500 habitantes con todos los servicios. No hay color", señala otra persona.