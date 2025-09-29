Denuncia lo que ha visto en un hospital y muchos se sienten identificados: "Me parece un abuso"

Tener que pagar por servicios como la televisión dentro de las habitaciones de algunos hospitales en toda España es algo que, recurrentemente, llega a la red social de X (antigua Twitter) y deja numerosas críticas por parte de los usuarios.

Este último fin de semana ha sido el tuitero @TomCanariiGC el que ha publicado un mensaje de este estilo junto a una imagen de lo que costaba obtener ese servicio en un centro hospitalario.

"Nadie está por gusto en un hospital. Me parece un abuso al igual que los precios del parking", ha afirmado el usuario. Además, en la foto se puede ver que se ofertan tres packs cuyo precio varía según los días que se solicitan.

El tuitero ha enseñado el pack básico en el que se puede ver la televisión e incluye la TDT más canales internacionales, un espacio de cine y entretenimiento con documentales, series o películas, así como conexión a internet y radio.

Los precios de este pack básico cambian, ya que un día cuesta 5,6 euros, mientras que dos asciende a 11 euros. Para tres días sube a 15,6 euros y para cinco a 25,8 euros. Por último, los siete días se va a 33, euros.

Esta denuncia de @TomCanariiGC ha sido compartida por muchos tuiteros que han apoyado sus palabras convirtiendo este tuit en uno de los más vistos de los últimos días con 225.000 reproducciones, 5.000 me gusta y casi 1.000 compartidos.

Entre las contestaciones, una de las más aplaudidas ha sido la de @CarmenMagloma, que ha contado su experiencia: "Así es... desde que trabajo ahí no me canso de decirlo. Es un robo e injusto que no tengan al menos la televisión normal en abierto! Sólo nos hicieron caso durante el covid 😤😤 y el parking otro negocio abusivo!".

Otro ha apuntado que "hay hospitales que te cobran 5 euros por una hora de tele".