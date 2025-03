Discute con una señora en el cine por hacer mucho ruido con las bolsas de comida: abre un buen melón

El cinéfilo y creador de contenido Jorge Vázquez (@jorgevazquez_), especialista en cine, series y otras formas de entretenimiento, ha hablado acerca de la discusión que ha tenido con una mujer porque esta hacía mucho ruido con las bolsas de comida, además de hablar muy alto durante la película.

"Vengo a denunciar la movida tan gorda que he tenido en el cine: gritos, insultos y faltas de respeto, no he vivido nada igual en mi vida en una sala de cine", ha expresado al principio del vídeo, que ha acumulado casi 50.000 visitas (y subiendo).

Durante la proyección de Parthenope, una mujer que estaba justo detrás de su asiento sacó una bolsa con una napolitana e hizo mucho ruido tanto para abrirla como para comer. "Llega un momento que ya no pude aguantar más, me giré y le dije que parase con la bolsa, y es verdad que paró, pero sacó más cosas", ha expresado.

"Tenía unas palomitas... He escuchado a cerdos vietnamitas hacer menos ruido que esa señora, y encima tenía al lado a su marido que no hacía ningún ruido", ha seguido relatando. Una de las actitudes que acabó con su paciencia fue cuando un espectador se levantó para ir al baño y ella comentó en alto: "Míralo, un señor inteligente que se va".

Poco tiempo después, en voz alta, le dijo a su marido, tras ver una escena en una iglesia: "¡Qué pervertido! ¡Qué fuerte!". Entre otros muchos ruidos, al final de la película se levantó y Jorge se dirigió a la señora: "Si me permite un consejo, aprenda a ir al cine". La mujer se lo tomó muy mal, respondiéndole que estaba mal de la cabeza y que debía quedarse en su casa.

"Creo que es mejor que se quede usted en su casa viendo películas, porque si le gusta comentarlas y comer haciendo ruido, pues va a estar más a gusto y todos se lo agradeceremos", le replicó. "¡Mírale, qué chulo, qué mala educación te ha dado tu madre!", le exclamó, con la mala suerte de que la madre de Jorge estaba presente y, enfadada, le respondió que "perdona, pero su madre le ha dado la mejor educación del mundo".

Según ha contado, la situación se le estaba yendo de las manos y media sala de cine se quedó a cotillear la escena de película que se había montado en la sala de cine. Sin embargo, muchos de ellos apoyaron a Jorge, haciendo que la mujer se sintiera acorralada.

"No me gusta discutir con nadie, a veces se vuelve complicado ir al cine por situaciones como está, así que, por favor, si quieres comentar las películas, que a mí me gusta contar curiosidades mientras las veo, lo hago en mi casa", ha concluido.

Esto ha abierto la puerta al debate de siempre sobre comer en el cine. Muchos defienden que poder se puede y no hay problema en ello, pero hay que saber hacerlo sin molestar a los demás. Por otro lado, otros usuarios no están de acuerdo: "Nunca he entendido lo de comer en el cine, ¿de verdad la gente no puede estar dos horas sin comer?"